Mercedes geeft Antonelli cadeau ter voorbereiding op F1-debuut

In de Formule 2 heeft Andrea Kimi Antonelli nog twee weekenden te gaan voordat zijn focus verschuift naar het Formule 1-avontuur bij Mercedes. De 18-jarige Italiaan staat voor de uitdaging om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het seizoen 2025, wat een grote stap vormt ten opzichte van de Formule 2. Niet alleen zijn de F1-auto's een stuk sneller en technisch geavanceerder, ook tellen de F1-stuurtjes aanzienlijk meer knoppen voor instellingen. Om die knoppen te leren en te onthouden en alvast te wennen aan F1-auto's, heeft Mercedes alvast een cadeau in petto voor Antonelli.

"Mercedes zal mij een stuur en een kleine simulator voor thuis toesturen, zodat ik kan leren hoe ik de starts van de races moet uitvoeren", verklapt Antonelli bij 'Il Festival dello Sport'. "Het gaat om het Formule 1-stuur, dus dat zal me ook helpen bij het onthouden van de knoppen omdat je op hoge snelheden geen tijd hebt om naar het stuur te kijken - je moet het uit je hoofd kennen." Of het om het Mercedes F1-stuur specifiek voor simracen gaat, liet Antonelli niet weten. Mercedes bracht eerder dit jaar een simracestuur op de markt die vrijwel identiek is aan het stuur dat Lewis Hamilton en George Russell in de W15 gebruiken. "Dus ze sturen me deze simulator niet alleen om te leren hoe ik moet starten, maar ook om de knoppen uit mijn hoofd te leren."

Naast het onthouden van die knoppen weet Antonelli dat hem in de Formule 1 nog een uitdaging te wachten staat. "Het zal ook belangrijk worden om te leren om niet mijn concentratie te verliezen wanneer iemand vanaf de pitmuur tegen mij praat, aangezien zij dat doen om je van nuttige informatie te voorzien", legt de toekomstig teamgenoot van Russell uit. "Tijdens de tests praten zij steeds meer en meer tegen mij, omdat het in de Formule 1 cruciaal is om de processen te leren. Dus als ze je om een verandering vragen, moet je weten welke knop je moet aanraken op het stuur en wat die doet. Dit zijn allemaal dingen die ik leer en waar ik aan moet wennen, dus ik doe de tests niet alleen om beter te worden als coureur, maar ook om de procedures te leren en om eraan te wennen dat er constant iemand op de radio tegen me praat."