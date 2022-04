Mercedes gebruikt sensoren in de race: "Hebben data nodig"

Mercedes domineerde de Formule 1 de afgelopen jaren, maar heeft met de W13 behoorlijk wat problemen. Vooral porpoising is een thema voor de Duits-Britse formatie. Mercedes installeerde daarom tijdens de race extra sensoren op het chassis van Lewis Hamilton, waaronder een sensor die de rijhoogte meet met een zichtbaar lichtje. De meeste teams gebruiken dergelijke sensoren alleen tijdens trainingen, ze worden dan voor de kwalificatie verwijderd. Dat heeft alles te maken met het gewicht van de hedendaagse auto's, zeker nu teams moeite hebben om aan de gewichtslimiet te komen.

Volgens strategiedirecteur James Vowles moest Mercedes antwoord vinden op bepaalde vragen. "Normaal gesproken is het niet eens een overweging om sensoren op de auto te plaatsen tijdens de race", zegt Vowles. "Je doet wat nodig is, zodat je weet wat er gaande is. Maar dit is natuurlijk geen normaal jaar en de wagen is al te zwaar", wijst hij op de nieuwe technische reglementen. Hamilton eindigde in de race op de vierde plek achter George Russell. Hij verloor een plek ten opzichte van Russell in de pitstop, maar reed er tegen het einde wel weer aan toe. Toen de auto te warm werd, moest Hamilton de podiumplek aan zijn jongere teamgenoot laten.

Vowles erkent dat het gewicht van de wagens daarom een beetje afweek, maar stelt dat de auto's nooit identiek aan de start staan vanwege de verschillende onderdelen. "Zo werkt het met twee auto's, ze zijn gemaakt van duizenden onderdelen die de wagen voor George of Lewis speciaal maken. Dat soort dingen wegen niet allemaal precies hetzelfde. Daar zit altijd een zekere variatie in qua gewicht, maar de weging van de FIA toonde aan dat het verschil tussen beide wagens in de race maar een paar gram was. Lewis heeft het fantastisch gedaan met die extra sensoren."

Mercedes heeft veel data verzameld tijdens de race, maar Vowles denkt niet dat er een gouden ei verstopt zit in de verzamelde informatie. "Het heeft iets gekost, maar het was een paar gram en dat hadden we nodig. Het is niet zo dat je ineens iets vindt waardoor alles op z'n kop staat en dat we het in één race oplossen. Maar het geeft ons wel informatie en kennis van wat we moeten doen in de toekomst."

Lewis Hamilton heeft zelf aangekondigd extra meetings te doen met zijn team om tot een oplossing te komen.