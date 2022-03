Mercedes: Hadden gat naar Red Bull en Ferrari groter verwacht

Tijdens het eerste Grand Prix-weekend van 2022 werd duidelijk dat Mercedes het qua auto nog niet op en top voor elkaar heeft. Zowel Lewis Hamilton als George Russell kon het tempo van Ferrari en Red Bull Racing niet bijbenen, al eindigde Hamilton wel op het podium door de uitvalbeurten van Max Verstappen en Sergio Perez. Technisch directeur James Allison kan toch terugkijken op een positief weekend. De Britse ingenieur had namelijk een grotere achterstand verwacht, maar weet wel dat er nog veel werk aan de winkel is. Mercedes hoopt binnen een paar races het gat gedicht te hebben.

"Qua tempo zaten we ongeveer zes tienden bij het tempo van de leiders vandaan. Het is echter wel de realiteit dat we tegen veel problemen aanlopen, al hebben die allemaal een oplossing. Het is een flinke uitdaging, maar na de wintertests had ik voor erger gevreesd", laat Allison weten in een terugblik op de eerste Grand Prix van het F1-seizoen. "De verbeteringen die we hebben doorgevoerd tussen de tests en de eerste race zijn misschien niet zichtbaar en geruststellend voor de fans, maar binnen het team heeft het wel voor meer rust gezorgd. De manier waarop we problemen aanpakken en oplossen geeft mij het vertrouwen dat we zeer snel weer met een competitieve auto rijden. We hopen in de komende twee of drie wedstrijden weer vooraan mee te strijden."

Een van de problemen waar Mercedes flink last van heeft is porpoising, het hobbelen van de auto. In Bahrein werd pijnlijk duidelijk dat het gestuiter het team aardig in de weg stond, zo liet ook Russell weten kort na de finish van de race. Allison geeft toe dat met name de laatste grote upgrade, die het team meenam naar de tweede F1-test in Bahrein, de situatie heeft verergerd.

"We werden behoorlijk overvallen door de hoeveelheid porpoising", vervolgt de Mercedes-topman. "Met name toen we de grote race-upgrade installeerden, werd het behoorlijk extreem. We beginnen het onder controle te krijgen, al moeten we met betrekking tot de prestaties van de auto wel inleveren. Alleen op deze manier krijgen we het grote probleem onder controle. In de komende weken ligt er een enorme druk om het aan te pakken en te verbeteren, zonder dat we daarbij de basis van de auto aantasten. We kunnen natuurlijk niet wachten om met deze oplossingen te komen en momenteel zijn we hard aan het werk om ze te vinden en uit te voeren. Hopelijk kunnen we snel volop alles uit de auto halen."