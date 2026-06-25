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Betrouwbaarheidsupdate voor Mercedes-motor na DNF Antonelli

Kimi Antonelli legt uit wat de oorzaak was van zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Barcelona en voegt toe dat Mercedes in Oostenrijk verschillende corrigerende maatregelen zal doorvoeren aan de F1-motor

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Bewerkt:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Kimi Antonelli heeft uitgelegd wat de oorzaak was van zijn uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Barcelona en dat Mercedes vanaf de Grand Prix van Oostenrijk maatregelen gaat nemen om de onbetrouwbaarheid van de Formule 1-aandrijfeenheid te verhelpen.

Tijdens een interview met Italiaanse media op de Red Bull Ring bevestigde Antonelli dat hij zal rijden met een nieuwe krachtbron in combinatie met een geüpdatet accupakket, waarin verschillende corrigerende maatregelen zijn doorgevoerd door Mercedes naar aanleiding van de recente storingen – iets wat teambaas Toto Wolff zei dat het team moet oplossen als het wil meedingen naar de wereldtitels.

“De problemen waren eigenlijk al enige tijd geleden aan het licht gekomen”, legde Antonelli uit. “Ik had al wat problemen tijdens FP1 in Miami, en daarna volgde de uitval van George in Montreal. We hebben behoorlijk wat punten laten liggen.”

Antonelli legde uit dat het probleem dat een einde maakte aan zijn race in Barcelona, drie ronden voor de finish, niet strikt genomen met de temperatuur te maken had: “Het klopt dat een onderdeel plotseling een scherpe temperatuurstijging onderging, waardoor de accu een storing vertoonde.

"Maar in Canada waren de omstandigheden totaal anders, veel koeler.”

Mercedes heeft een reeks software-updates en kleine hardware-aanpassingen aan het accupakket doorgevoerd, maar zoals Antonelli aangaf, zijn dit routinematige maatregelen om de betrouwbaarheid te waarborgen en hebben ze geen verband met de ADUO.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mercedes-coureurs gaan alleen de strijd aan als rivalen achter hen rijden

Een van de andere onderwerpen die tijdens de nabespreking van Mercedes na Barcelona aan de orde kwamen, was de strategie. In de paddock vroegen sommigen zich af of Mercedes een strategische fout had gemaakt door niet te kiezen voor een race met drie pitstops, zoals Ferrari deed met winnaar Lewis Hamilton.

"Technisch gezien zou het mogelijk zijn geweest om voor drie pitstops te kiezen. Maar in onze simulaties bleek de strategie met twee pitstops nog steeds iets sneller te zijn. We moeten ook niet vergeten dat deze berekeningen ervan uitgaan dat we altijd in schone lucht rijden. In de race zelf zijn er veel meer variabelen waarmee rekening moet worden gehouden”, legde Antonelli uit. 

Het was echter een ander verhaal dan het punt dat Wolff direct na de finish in Barcelona aan de orde stelde. De teambaas van Mercedes merkte op dat de tijd die verloren ging in het directe wiel-aan-wiel-gevecht tussen Russell en Antonelli verre van ideaal was geweest voor het team.

"Er is hierover een vergadering geweest en Toto was heel duidelijk", zei hij.

"Als we ons weer in een situatie zoals in Barcelona bevinden, onder druk van onze rivalen, zal er een teamorder komen, vooral als een van de twee auto’s een beter tempo laat zien. Als we daarentegen tegen elkaar strijden zonder druk van een ander team, zijn we vrij om te racen, net zoals we dat in Montreal deden."

Met vier races in vijf weken in het vooruitzicht breekt een cruciale fase van het seizoen aan, vlak voor de zomerstop. 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Ik denk dat dit allemaal circuits zijn waar onze auto zich goed zou moeten aanpassen,” concludeerde Antonelli. “Tot nu toe hebben we vooral moeite gehad op circuits met ouder asfalt en weinig grip. Vanuit dat oogpunt zou de Red Bull Ring gunstiger moeten zijn dan Barcelona, ook al verwachten we zeer hoge temperaturen. 

“Het is een zeer veeleisend circuit voor de auto, van de remmen tot de motor, vooral omdat de hoogte de hoeveelheid beschikbare zuurstof vermindert. Ook in die zin is het zeker goed nieuws dat we over een nieuwe krachtbron beschikken.”

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