Mercedes heeft vragen: “Fundamenteel probleem in snelle bochten”

Meer dan een zesde plaats voor George Russell en een negende stek voor Lewis Hamilton zat er dit weekend niet in voor Mercedes op het Jeddah Corniche Circuit. Russell eindigde op het razendsnelle stratencircuit op bijna veertig seconden achterstand van winnaar Max Verstappen, terwijl Hamilton ook nog debutant Oliver Bearman en Lando Norris voor zich moest dulden.

Mercedes-teambaas Toto Wolff vertelde na de race niet exact te weten waar het gebrek aan snelheid vandaan kwam. “Er is iets dat we niet begrijpen”, zei de Oostenrijker. Hij ziet wel dat het probleem naar voren komt in de snelle bochten. “Verder zijn we overal best snel. We weten dat we een kleinere achtervleugel hebben. Daarmee compenseren we hetgeen we verliezen in de bochten. Het zijn de snelle bochten waar we zoveel tijd verliezen.”

Dat laatste ligt niet aan de afstelling, verklaart Wolff. “Het is dusdanig groot. Met de afstelling kan je maar een aantal dingen doen. Onze simulaties wijzen ons in een bepaalde richting en op basis daarvan kiezen we een gebied qua setup, met deze achtervleugel. Als je de afstelling al dan niet voor elkaar hebt, maakt dat denk ik een paar tienden verschil. Het is echter geen wereld van verschil. Dit is meer een fundamenteel probleem, terwijl we geloven dat de snelheid er zou moeten zijn. De downforce die we meten zien we niet terug in de rondetijd.”

Zo kampt Mercedes voor het derde jaar op rij met vraagtekens over de eigen auto. Toch blijft Wolff positief dat het probleem snel verholpen kan worden. “Het is niet dat we niets proberen. We hebben zo hard gepusht en we gaan er de komende week écht alles aan doen, nu we nog meer data hebben. We komen sterk terug in Melbourne”, sprak Wolff strijdlustig. “We zijn op een missie hiermee. Ik weet honderd procent zeker dat we de snelheid gaan vinden.”

F1-update: Onze terugblik op de Grand Prix van Saudi-Arabië