Mercedes-fout met voorvleugel kostte Russell snelheid in Barcelona

Hoewel hij zaterdag poleposition veroverde en zondag als tweede over de finish kwam, was de Grand Prix van Barcelona niet bepaald een eenvoudig weekend voor George Russell. Vanaf ongeveer halverwege de race kregen de Mercedes-coureurs steeds meer last van onderstuur en afnemende bandenprestaties.

Dat gaf Lewis Hamilton niet alleen de mogelijkheid om zijn driestopper tot een succes te maken, maar stelde ook Andrea Kimi Antonelli in staat om het gat snel te dichten en een serieuze bedreiging te vormen voordat de laatste pitstops werden afgewerkt. Juist in die fase ging er echter iets mis bij Mercedes.

Tijdens zijn tweede stint had Russell geklaagd over onderstuur. Normaal gesproken zou dat de monteurs ertoe aanzetten om tijdens de pitstop de stand van de voorvleugel aan te passen. Daarmee kan meer neerwaartse druk aan de voorkant worden gecreëerd, waardoor de balans van de auto verbetert en bandenslijtage wordt beperkt.

Het probleem was dat er tijdens die pitstop iets misging met het gereedschap dat nodig is om de afstelling van de voorvleugel te wijzigen. Op het moment dat de monteurs via de opening in de neus de flapstand wilden aanpassen, werkte het systeem niet zoals bedoeld.

Daardoor kreeg Russell niet de beter uitgebalanceerde auto die hij nodig had. In plaats daarvan stapte hij weer in met een auto die juist meer overstuur vertoonde, scherper instuurde aan de voorkant en een instabielere achterkant had. Dat is verre van ideaal voor een coureur, zeker op circuits met weinig grip en veel bandenslijtage.

"Tijdens onze laatste pitstop hebben we de voorvleugel per ongeluk verkeerd afgesteld vanwege een probleem met het afstelgereedschap", verklaarde Mercedes-vice-teambaas Bradley Lord in de gebruikelijke debrief van het team. "Daardoor reed George met een zeer oversturende balans, wat zijn snelheid in de slotfase duidelijk heeft beïnvloed."

Een verkeerde aanpassing aan de voorvleugel is George Russell duur komen te staan. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ook in de data is dat effect zichtbaar. Tijdens zijn laatste stint verloor Russell gemiddeld ongeveer zeven tienden per ronde op Hamilton. Dat is een aanzienlijk verschil, dat niet zozeer in de eerste ronden van de stint ontstond, maar vooral later toen de achterbanden zwaarder belast werden door de oversturende balans.

Dat betekent overigens niet dat Russell zonder dit probleem automatisch het tempo van Hamilton had kunnen volgen. Zelfs in de eerste ronden op nieuwe banden, toen hij nog moest wennen aan de gewijzigde balans en bovendien verkeer tegenkwam, was zijn snelheid ten opzichte van de Ferrari-coureur niet bijzonder sterk.

Het zou daarom ook zonder de fout lastig zijn geweest om een groot deel van de tijd terug te winnen die Hamilton eerder had goedgemaakt.

Toch speelde de verkeerde afstelling ongetwijfeld een rol. Op een circuit als Barcelona, waar op vrijdag al duidelijk werd dat vooral de hardste band gevoelig was voor glijden, kan een ongebalanceerde auto een grote invloed hebben op de bandenslijtage. Pirelli besloot later zelfs de bandenspanningen iets te verlagen om het contactvlak te vergroten en de druk bij de hoge baantemperaturen beter onder controle te houden.

Onder dergelijke omstandigheden kan een auto die te veel naar de voor- of achterkant helt qua balans ervoor zorgen dat de banden aanzienlijk sneller degraderen. Voor Russell betekende dat dat zijn slotfase nog moeilijker werd dan deze al dreigde te worden.

Lees ook: Formule 1 Hoe Hamilton en Ferrari Mercedes in Barcelona in de val lokten