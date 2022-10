Na een lange onderbreking vanwege forse regenval vond de herstart van de Grand Prix van Japan plaats achter de safety car. Zodoende moesten alle auto's voorzien worden van de full wets, al leek het omslagpunt richting intermediates al nabij. Niet lang nadat de safety car het veld had losgelaten, kwamen de eerste coureurs in ronde 5 dan ook binnen voor een wissel naar de inters. Mercedes besloot om zowel Lewis Hamilton als George Russell in ronde 7 te laten wisselen naar intermediates, een besluit waar Russell niet blij mee was. De nummer vier van het WK was graag een ronde langer doorgereden in vrije lucht, maar moest in de pits een paar tellen wachten totdat de monteurs hem konden ontvangen.

Achteraf gezien was dat strategisch gezien het verkeerde besluit, erkent trackside engineering director Andrew Shovlin. "We hebben alle tijden daarvan bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet het juiste besluit was. We hadden moeten doen waar George om vroeg, namelijk dat hij nog een ronde in vrije lucht zou rijden", geeft hij de fout van het team toe. "We hadden ook gezien dat de intermediates veel sneller waren, dus op de baan had je dan veel tijd verloren. Het probleem was echter dat George en Lewis te dicht bij elkaar reden om de pitstops te kunnen doen zonder tijd te verliezen. Die verloren tijd heeft ervoor gezorgd dat George een positie verloor aan Tsunoda en mogelijk zelfs ook aan Norris. Dat maakte het uitdagender voor hem, want hij moest deze jongens passeren om überhaupt in vrije lucht te rijden."

Op het moment dat de safety car terugkeerde in de pits, leken de omstandigheden vrijwel meteen goed genoeg om naar intermediates te wisselen. Dat is op aanraden van de coureurs uiteindelijk niet gedaan. "Dit is iets wat we hebben besproken met de coureurs. We hadden de pitcrews klaar staan en de coureurs wisten wat ze wilden doen als ze dat besluit hadden genomen. Uiteindelijk zijn zij echter degenen die zien hoe het circuit erbij ligt, waar de riviertjes liggen. Zij kunnen voelen hoeveel grip ze hebben, dus wij moeten het nemen van dat besluit aan hen laten", aldus Shovlin. "Voor Sebastian [Vettel] en Nicholas [Latifi] was het makkelijker om dat risico te nemen, omdat ze helemaal achteraan reden en het veld wel weer bij hadden kunnen halen tijdens een safety car, mocht het een verkeerde keuze zijn. Onze coureurs vonden toen echter dat dit nog niet het juiste moment was om van banden te wisselen, waardoor zij besloten om op de baan te blijven."