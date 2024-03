Mercedes: Focus op turbulente lucht heeft F1 geen goed gedaan

In 2022 introduceerde de Formule 1 een nieuw regelpakket in de hoop de actie op de baan te verbeteren. Door de nieuwe technische regels zouden de auto's minder turbulente lucht genereren waardoor het voor coureurs makkelijker zou moeten zijn om dicht achter een andere auto te rijden, iets wat in de jaren daarvoor onmogelijk was gebleken. De wijziging bleek in 2022 ook zeer effectief, maar vorig jaar was er al een zichtbare verslechtering en dit jaar hebben meerdere coureurs al hun zorgen geuit over de toename van 'dirty air'. De duels op de baan zouden een stuk lastiger zijn en zo is het effect van de nieuwe regels dus zo goed als verdwenen.

Volgens Mercedes' technisch directeur James Allison was het fout van de FIA om doelgericht naar de turbulente lucht te kijken en zo andere aspecten over het hoofd te zien. Gevraagd of de regels gefaald hebben om betere races te leveren nu Red Bull domineert en inhalen weer lastiger lijkt, antwoordt Allison: "Ik denk niet per se dat het op dat vlak [van dominantie] gefaald heeft, want het is aan ons om te proberen er een goed gevecht van te maken. Maar er zijn zaken in de reglementen die ons geen goed doen. Ik denk niet dat het verstandig is om auto's te hebben die de grond zo omarmen zoals deze auto's dat doen. En het idee dat je goede races krijgt door luchtstromen te controleren, terwijl je de banden negeert... Het hele idee van het controleren van de luchtstromen is als vijanden bestrijden die niet bestaan. Maar Red Bull levert goed werk af en het is aan de rest om beter werk te leveren. Dat is niet de schuld van de regelgever", doelt hij op de dominantie.

De FIA heeft aangegeven dat het geen reden ziet om in 2025 in te grijpen, tenzij er iets onvoorspelbaars gebeurd op het vlak van de turbulente lucht. Dan zou er dus op zijn vroegst in 2026 weer wat aan gedaan kunnen worden en Allison hoopt dat de FIA dan wel lessen trekt uit de afgelopen jaren. De technisch directeur stelt dat er vooral gekeken moet worden naar de vloeren en rijhoogtes. "Ik denk niet dat er in het bijzonder iets mis is met vloeren met grondeffecten. Maar de specifieke lay-out van deze vloeren, die gevolgen hebben voor de rijhoogte aan de achterkant die niet bijzonder goed is voor de auto's, dat is niet iets dat we moeten meenemen naar 2026. De FIA is volgens mij nog steeds heel erg van plan om de controle van de wake boven alles te stellen en dit soort dingen op te offeren. En ik denk dat het zou helpen als er een meer evenwichtige benadering zou zijn."