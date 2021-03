Mercedes doet filmdag na de pre-season test in Bahrein

De afgelopen seizoenen was het gebruikelijk dat de kampioensformatie op de dag van de presentatie ook een filmdag op het circuit van Silverstone uitvoerde. Tijdens zo’n filmdag mag er maximaal honderd kilometer afgelegd worden en rijden teams op speciale demonstratiebanden. Een dergelijke test wordt vaak gebruikt om alle systemen van de wagen te testen en te kijken of er nog fundamentele zaken veranderd moeten worden voordat er daadwerkelijk getest en geracet gaat worden.

Technisch directeur James Allison verklaarde eerder al met vertrouwen naar de test uit te kijken, ook omdat een groot deel van de auto hetzelfde is gebleven. Dit heeft alles te maken met de beperkte doorontwikkeling in 2021. Daarnaast zijn de Formule 1-teams overeengekomen dat er slechts drie testdagen ingepland worden. Het is voor Mercedes belangrijker om representatieve data te krijgen, ook al wordt er tijdens de filmdag niet gereden met de vertrouwde banden.

“Het regent altijd op Silverstone, dus we hebben besloten dat we niet in de ijskou en de regen willen staan [voor een filmdag]”, gaf teambaas Wolff met een glimlach toe. “We doen de filmdag tussen de Bahrein-test en de race, op de dinsdag na de test. Dat is 16 maart. Dat is meer representatief en geeft een beter beeld dan wanneer we op Silverstone zouden rijden."

De Formule 1-test op het circuit van Bahrein begint op 12 maart. De openingswedstrijd, die eveneens gehouden wordt in Bahrein, staat op de planning voor 28 maart.