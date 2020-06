Waarom Wolff verstoppertje speelt: "Bekijk het pessimistisch"

Het is in de Formule 1-paddock een beetje een 'running gag': Wolff die Mercedes continu en zoveel mogelijk in de underdogrol probeert te manoeuvreren. Het team dat de voorbije zes jaren alle wereldtitels in de wacht wist te slepen, probeert zo de druk nog enigszins van de ketel te halen.

Met een nieuw seizoen in het verschiet, gebeurt exact hetzelfde bij Mercedes. Door de stabiele reglementen en imponerende wintertests is Mercedes opnieuw dé favoriet, maar weer houdt Wolff een slag om de arm. "Vorig jaar had Ferrari bijvoorbeeld een veel sterkere motor dan dat wij hadden", begint de teambaas tegenover geselecteerde media - waaronder Motorsport.com. "Misschien dit jaar ook wel, alleen hebben we dat nog niet gezien. In de kwalificatie en in de race zal iedereen pas echt laten zien hoe goed hij is", denkt hij dat de Scuderia verstoppertje speelt.

Daarnaast zit er nog iets anders achter de opmerkingen van Wolff. Door naar anderen te wijzen als kanshebber hoopt hij iedereen bij Mercedes scherp te houden. Of zoals hij het zelf uitlegt: "Ik bekijk het altijd wat pessimistisch, vanuit het idee dat we een achterstand moeten goedmaken. We moeten uiteindelijk toch met een betrouwbare en ijzersterke motor komen en dan hopen maar dat het goed genoeg is." Wat betreft de concurrentie kijkt Wolff trouwens niet alleen naar Ferrari, zeker niet op motorisch vlak. "Ik zou Honda en Renault ook niet uitvlakken. Ik denk dat alle motorleveranciers nu wel ongeveer op hetzelfde niveau zitten."

De scherpte waar Wolff zo op hamert bij Mercedes en waardoor hij vaak verstoppertje speelt, is in 2020 nog belangrijker dan voorheen. "De nieuwe kalender en de coronacrisis brengen voor ons allemaal grote uitdagingen met zich mee. Betrouwbaarheid gaat bijvoorbeeld een cruciaal aspect worden in die eerste paar races. De auto's komen als het ware rechtstreeks uit de containers van Australië en we hebben ook weinig tijd om dingen om de testbanken te laten draaien. We zullen iedere sessie dus echt optimaal moeten gebruiken", komt hij alvast met een peptalk.