Het huidige contract van Lewis Hamilton bij Mercedes loopt eind 2023 af. De afgelopen maanden hebben de coureur en Mercedes-teambaas Toto Wolff meermaals aangegeven in gesprek te zijn over een nieuwe verbintenis en in de aanloop naar de zomerstop hebben ze allebei verklaard dat er alleen nog gesproken wordt over kleine details. Tot op heden is het echter oorverdovend stil geweest wat betreft een aankondiging van de contractverlenging. Dat maakt het een uitermate geschikt gespreksonderwerp, dat ook in Zandvoort Shakedown van Viaplay de revue passeerde.

Waardoor is er nog altijd geen deal gesloten? "Dat ene nulletje moet er waarschijnlijk nog af", lacht Tom Coronel als hij die vraag krijgt voorgeschoteld. Toch ziet hij naast Mercedes weinig opties voor Hamilton. "Waar kan hij naartoe? Als coureur wil je toch altijd een keer in een rode auto hebben gereden, want ik vind wel dat je dan pas echt geslaagd bent", verwijst hij naar Ferrari. "Je ziet ook altijd dat ex-kampioenen voor Ferrari gaan rijden, dat is toch een bepaald merk. Maar tegelijkertijd is hij wel een Mercedes-persoon, dus is dat wel te matchen? Dat is in het hoofd van Lewis, maar als ik dan even verder kijk: is die Ferrari dan veel sneller en zou dat een slimmere keuze zijn? Nee."

Mike Hezemans begrijpt intussen wel waarom het tot stand komen van een nieuw contract tussen Hamilton en Mercedes wat meer tijd vergt. Dat ligt volgens hem aan de structuur van Mercedes, waardoor het contract veel verschillende stations moet passeren. Tegelijkertijd sluit hij zich aan bij de conclusie die Coronel trekt over een mogelijke overstap naar Ferrari: "Daar ga je niet naartoe om een betere sportieve prestatie neer te zetten." Ook Rudy van Buren is het daar mee eens. "Ferrari is Ferrari, maar prestatietechnisch is het op dit moment meer met losse flodders schieten dan dat we zeggen 'we gaan voor de wereldtitel'. Mercedes is veel meer corporate en veel meer Hamilton in dat opzicht. Past een Hamilton wel bij Ferrari, zo'n uitgesproken persoon?", vraagt hij zich af.

Dat is echter een vraag waar Ferrari-teambaas Frederic Vasseur zich helemaal niet mee bezig moet houden, vindt Coronel. "Als je een Hamilton kan krijgen, moet je het doen. Klaar." Hij denkt niet dat Ferrari per se een winnende auto nodig heeft om de coureur uit Stevenage over de streep te trekken en bovendien oordeelt de toerwagencoureur dat dit misschien wel het ideale moment is voor een overstap naar de Scuderia. "Dat is het hoofd van een coureur. Dan denk je gewoon 'van die Verstappen kan ik niet meer winnen'. Dat zou een hele goede zijn, want die zit nogal in iedereens hoofd. Dan is dit wel de kans om naar Ferrari te gaan, want je gaat toch niet winnen."