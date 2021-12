Mercedes trekt beroep in, Verstappen officieel wereldkampioen: Mercedes ziet af van beroep: Max Verstappen officieel F1-kampioen

Twee protesten diende Mercedes in na afloop van de race in Abu Dhabi. Tijdens de neutralisatie werden door de wedstrijdleiding beslissingen gemaakt, waar het Duitse merk het niet mee eens was. Zo zou Verstappen Lewis Hamilton hebben ingehaald tijdens de safety car-situatie en was Mercedes het er niet mee eens dat een select aantal coureurs tussen het duo werd uitgehaald. Dit laatste leidde tot een sprintrace van een enkele ronde, die de Red Bull-coureur uiteindelijk won. Beide protesten werden afgewezen en dus had Mercedes de intentie in beroep te gaan tegen de uitspraken.

Na deze bekendmaking werd het stil rondom het team, maar inmiddels heeft de winnaar van het constructeurskampioenschap laten weten de uitslag niet langer aan te vechten. Dit houdt in dat Verstappen nu echt wereldkampioen is en er - na het bericht van teambaas Toto Wolff - een officiele felicitatie is uitgegaan richting Verstappen en Red Bull: "Aan Max Verstappen en Red Bull Racing: we willen laten weten dat wij zeer veel respect hebben voor wat jullie dit seizoen hebben bereikt. Jullie hebben deze titelstrijd echt episch gemaakt. Max, we willen jou en je volledige team feliciteren. We kijken ernaar uit om volgend jaar het gevecht met je aan te gaan op het circuit."

Tekst gaat verder onder de foto

Max Verstappen, Red Bull Racing, na zijn crash met Lewis Hamilton, Mercedes Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

Hamilton en Verstappen kwamen elkaar dit seizoen geregeld tegen tijdens de Grand Prix-weekenden. Op Silverstone en Monza leidde dit uiteindelijk tot een crash, waarbij met name de impact voor de Nederlander in Groot-Brittannië groot was. De Red Bull-coureur kreeg 51G te verduren, toen hij bij Copse de bandenstapels inschoot. De situatie werd heftiger door de botsing in Saudi-Arabië en de chaotische slotronden op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi.

Formule Max, hét boek over het F1-seizoen 2021 en de opmars van Max Verstappen, is nu verkrijgbaar!