Mercedes F1: "Wisten begin dit jaar dat W15 een snelle auto was"

Begin dit jaar leek een zege voor Mercedes nog ver weg, maar wie naar de resultaten van de afgelopen vier F1-races kijkt, ziet dat het team goed was voor drie zeges. Lewis Hamilton won de Britse en Belgische Grands Prix, terwijl George Russell de verrassende zege pakte in Oostenrijk. Het succes volgt na enkele updates sinds de Grand Prix van Monaco, waardoor de coureurs van een betere balans in de W15 genieten. Trackside engineering director Andrew Shovlin gelooft dat het team simpelweg geleidelijk vooruitgang boekte door een beter begrip van een auto en de potentie die er nog was.

"Er was niet echt een doorbraakmoment", stelt Shovlin. "We dachten altijd al dat deze auto op zijn tijd snel zou zijn. Maar het was voor ons begin dit jaar een beetje een uitdaging om dat een heel weekend voor elkaar te krijgen. Nu is deze beter bruikbaar. Dat komt niet door één ontwikkeling. Er zijn veel dingen die we geprobeerd hebben om de problemen op te lossen. We waren verbaasd dat we aan het begin niet zo snel waren. We dachten dat we een goede auto gebouwd hadden. Onderhuids was het ook een goede auto. Er waren gewoon wat problemen die we moesten oplossen. Nu zien we het resultaat van het harde werk."

Dat Mercedes progressie heeft geboekt doordat het steeds meer over de auto leerde, is volgens hem vooral een blijk van hoe goed het team werkt. "Veel van het succes in de Formule 1 komt door leren en ideeën. Op dit moment wordt er veel geleerd en worden er veel ideeën bedacht. En uiteindelijk komen daar alle nieuwe onderdelen en nieuwe ontwikkelingen vandaan." Daarnaast heeft Mercedes een betere correlatie gezien in de data vanuit de windtunnel en de data die het op de baan ziet. "Hoe beter de modellen zijn, hoe beter je je offline kunt ontwikkelen", verklaart de trackside engineering director. "Zoals gezegd hebben we veel verschillende modellen en de correlatie is nooit perfect, maar op dat vlak hebben we absoluut vooruitgang gezien. Dat vermogen om te modelleren wat de auto gaat doen, is tegenwoordig een van de beste manieren om te ontwikkelen, als je geen eindeloze hoeveelheden windtunnel- of testtijd krijgt."