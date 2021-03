Mercedes: "We liggen behoorlijk achter op eigen testschema"

Het euvel kwam volgens Mercedes 'uit het niets' en hield Bottas in de ochtenduren maar liefst tweeënhalf uur aan de kant. Na de lunchpauze stapte Lewis Hamilton in, maar ook toen ging het nog niet van een leien dakje. "We hebben een beroerde start gehad. We hebben min of meer de hele ochtend met Valtteri verloren door een versnellingsbakprobleem. Doordat we tijdens de lunchbreak ook nog veel werk te verrichten hadden, zijn we iets later begonnen aan de middagsessie met Lewis", blikt Andrew Shovlin nog eens terug op de vrijdag.

Toen Hamilton zich wel eenmaal op het asfalt meldde, worstelde hij op de harde banden zichtbaar met de W12. Het kwam volgens Shovlin doordat de afstelling nog niet je van het was bij de zwartgemaakte Zilverpijlen. "Toen we wel eenmaal konden rijden, hadden we absoluut nog niet de juiste balans in de auto. We hebben gedurende de dag wel progressie geboekt, maar we zijn niet blij met hoe de auto het op de eerste dag heeft gedaan. Het is duidelijk dat we werk aan de winkel hebben." Shovlin sluit zich dan ook aan bij de woorden van Toto Wolff, die aangaf dat Mercedes op zaterdag en zondag niet al te veel obstakels meer moet tegenkomen.

Nog twee filmdagen achter de hand

"We liggen behoorlijk achter op ons eigen testprogramma. We moeten in de komende twee dagen echt een betere balans en natuurlijk ook wat meer snelheid vinden. Gelukkig hebben we nog wel twee testdagen voor de boeg en bieden die dagen alle gelegenheid om de situatie recht te zetten." Dat begint met Hamilton, die zaterdagochtend opnieuw is ingestapt. Na de middagpauze krijgt Bottas vervolgens een herkansing. De Fin zal veel rondjes willen draaien, aangezien de teller gisteren bleef steken op zes.

Mercedes is overigens het enige team dat geen filmdag heeft afgewerkt voorafgaand aan deze collectieve F1-test. Dat kan de stroeve start ten dele verklaren, al is het ook een geluk bij een ongeluk. Mocht de wintertest niet naar wens verlopen, dan heeft Mercedes namelijk nog twee filmdagen achter de hand. Richting het eerste raceweekend kan Mercedes die filmdagen afwerken op het Bahrain International Circuit en in totaal tweehonderd kilometer met de W12 rijden. Nadeel is wel dat het op speciale demobanden van Pirelli moet gebeuren.

