Voorafgaand aan het F1-weekend in Hongarije had Mercedes geen al te hoge verwachtingen, maar uiteindelijk zou de Hungaroring het decor worden van de competitiefste race van het team tot dusver in 2022. Op zaterdag pakte George Russell totaal onverwacht pole-position, waarna hij zondag samen met teamgenoot Lewis Hamilton ook op het podium eindigde. Op pure snelheid werd op beide dagen afgerekend met Ferrari, terwijl alleen Max Verstappen een maatje te groot bleek in de race. Toch weigert Toto Wolff om te concluderen dat Mercedes zijn doorbraak voor dit jaar beleefd heeft. Hij denkt dat de lagere temperaturen en veranderde baanomstandigheden op zaterdag en zondag voor een perfecte storm zorgden, die Mercedes in het zadel heeft geholpen.

"Ik denk dat we op moeten passen dat het niet specifiek voor Boedapest is dat we gewoon in het perfecte window eindigden", blijft Wolff dus waakzaam na het beste raceweekend van Mercedes in 2022. "De andere teams, met name Ferrari, klaagden dat de banden niet zo waren als ze hadden moeten zijn. Dus naar mijn mening missen we nog steeds iets ten opzichte van de teams vooraan. Je zag in de race dat Leclerc op de juiste band nog steeds dominant is, maar we zitten nu in ieder geval in dezelfde race."

Over de verrichtingen van Russell en Hamilton is Wolff het hele seizoen al tevreden en dat geldt na de GP van Hongarije al helemaal. "Het was een fantastisch weekend voor George met een pole-position. Qua strategie hebben we daarna het maximale gedaan", blikt hij terug op het weekend van Russell. "En ik denk dat Lewis met Max om de zege had gestreden als wij het zaterdag niet verprutst hadden met de DRS. Maar 'als' telt niet in deze sport, want het was niet zo. Ik vind het alleen jammer dat we niet in die positie zaten."

'Nog niet dicht genoeg bij Ferrari en Red Bull'

Ten opzichte van de eerste fase van het seizoen heeft Mercedes duidelijk progressie geboekt, mede door het oplossen van de problemen met porpoising en bouncing. Toch benadrukt Wolff dat Red Bull en Ferrari momenteel nog altijd een maatje te groot zijn voor de Duitse fabrikant. "Ik weet het niet. Zoals ik eerder al zei, wil ik niet zeggen dat we nu ineens weer meedoen in het spel en races kunnen winnen, want ik denk niet dat dit het geval is. Ik denk dat we zaterdag goed geland zijn in Boedapest en daar hebben we op zondag de vruchten van geplukt. Maar ik denk niet dat we dicht genoeg bij Ferrari en Red Bull staan om echt met ze te vechten, maar we leren veel en het is belangrijk om soms ook verkeerd te zitten."