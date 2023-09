Hoewel het Mercedes F1 Team de stijgende lijn gevonden heeft met de W14 - en in Singapore de zege kon ruiken - slaat de formatie voor 2024 een heel andere richting in. De verwachtingen op de fabriek in Brackley zijn hoog, zo laat teambaas Toto Wolff weten. De renstal heeft dan ook geen moeite om de steeds sterker wordende W14 bij het grofvuil te zetten: “We gooien deze auto in de prullenbak, net op het moment dat hij echt snel is, en beginnen dan aan een nieuwe reis", zegt Wolff. "We krijgen veelbelovende signalen uit de windtunnel, van een auto die in balans en meer een eenheid is. We hebben antwoorden op onze vragen gekregen. Dus we kijken echt met veel vertrouwen naar de resultaten.”

Een van de problemen waarmee Lewis Hamilton en George Russell blijven kampen, is de onvoorspelbaarheid van hun bolide: zowel hoe de W14 per weekend presteert als qua wegligging op de baan. Volgens Wolff kan zijn team in de laatste fase van het seizoen 2023 nog veel leren. Ondertussen jaagt Mercedes onvermoeid door op de eerste zege van het jaar. “Het is voor ons nog steeds een verrassingsdoos. Alles wat we dit jaar leren, is waardevol voor volgend jaar. Al werkt er uiteraard niemand meer aan de huidige auto’s.”

De Oostenrijker liet zich uit over de moeilijke karakteristieken van de huidige zilverpijl: “De auto is nog steeds te gevoelig en lastig af te stellen. We hebben meer sessies nodig om dat echt onder de knie te krijgen. De coureurs weten niet wat de auto gaat doen wanneer ze insturen. Het is een kwestie van vertrouwen opdoen tijdens de sessies. Hoe meer we rijden, hoe beter we worden en hoe beter we alles kunnen finetunen.”

Mercedes neemt nog een upgradepakket mee naar de Grand Prix van de Verenigde Staten om een laatste stap te maken in het huidige seizoen.