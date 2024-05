Voor het Formule 1-team van Mercedes is 2024 niet gestart zoals gehoopt. De W15 is bijzonder lastig af te stellen en de resultaten vallen tot nu toe tegen. De meervoudig constructeurskampioen had de pijlen gericht op het bijhalen van Red Bull Racing, maar moet tot nu toe naast de Oostenrijkse renstal ook Ferrari en McLaren voor zich dulden. In Miami zijn de eerste updates gekomen en op Imola worden er nog meer geïntroduceerd. Er wordt echter niet al te veel van het pakket verwacht. "Onze auto heeft nogal de neiging om van sessie tot sessie ander gedrag te laten zien. Eerst moeten we dat oplossen, anders zal het resultaat van de update afgestompt worden", vertelt trackside engineering director Andrew Shovlin.

Dat betekent niet dat het team de upgrades niet gaat doorvoeren. Sterker nog, volgens Shovlin gaan de updates helpen met het oplossen van de grote problematiek. "We weten wat we moeten doen om de auto makkelijker te maken voor de coureurs, zodat de auto doet wat de coureurs willen tijdens de belangrijke rondjes in de kwalificatie", aldus de technische topman. "Er komen de komende drie, vier races nog een rits aan updates aan. Er wordt hard gewerkt en we hopen daar de vruchten van te plukken."

Tegelijkertijd blijft Shovlin realistisch. Volgens hem gaan de updates geen gigantische stap opleveren. "Na Imola komen Monaco, Montréal en daarna Barcelona. De [eerste] twee circuits hebben veel langzamere gedeeltes, vooral Montréal want daar is alles langzaam. Daarna komt Barcelona. Daar is een nieuwe lay-out. Ze hebben de chicane eruit gehaald, daardoor is het heel snel geworden, met mediumsnelheids en hele, hele snelle bochten. We moeten dus heel wat verschillende circuits langs", vertelt de engineer. "We verwachten daarom in Monaco niet direct snel te zijn, maar op verschillende circuits kunnen de zwakheden minder aanwezig zijn."