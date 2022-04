Constructeurskampioen Mercedes kent een zeer moeizame start van het Formule 1-seizoen 2022. De W13 heeft enorm veel last van porpoising, wat ten koste gaat van de prestaties. Het team heeft ontdekt dat het stuiteren verminderd kan worden door de rijhoogte te verhogen. Dat gaat echter ten koste van downforce en dus rondetijd. Teambaas Toto Wolff verontschuldigde zich na de Grand Prix van Emilia-Romagna via de boordradio bij Lewis Hamilton voor de ‘onbestuurbare auto’, nadat de zevenvoudig wereldkampioen als dertiende eindigde.

Mercedes komt in Miami en Barcelona met updates voor de W13, wat moet resulteren in een goede stap voorwaarts. “We zijn ervan overtuigd dat de energie die we nu in de auto steken ons helpt om hem lager te kunnen afstellen”, bevestigt Wolff. “We denken dat we aerodynamisch in orde zijn, maar dat hebben we door het stuiteren van de auto nog niet kunnen benutten. Als we dat onder de knie krijgen, kunnen we behoorlijk wat rondetijd vinden. Zo niet, dan moeten we op zoek naar een andere oplossing.”

Mercedes neemt de tijd

Mercedes is ervan overtuigd dat de W13 het potentieel heeft om met Red Bull Racing en Ferrari te strijden om de overwinningen, maar dan moet wel eerst porpoising verholpen zijn. “Het fundamentele probleem dat alles overschaduwt, is dat onze auto meer stuitert dan bij anderen het geval is”, erkent Wolff. “Daardoor kunnen we de auto niet afstellen zoals we zouden moeten en dat heeft enorme impact op bandengrip et cetera. Het een is dus verbonden aan het ander. Als we het porpoising onder de knie krijgen, dan kunnen we veel meer uit de auto halen. Als dat niet lukt, dan zijn er meer conventionele ontwikkelingsroutes die we kunnen nemen, maar waar we nu nog niet naar gekeken hebben. Ik wil ons de tijd geven om goed een afweging te maken.”