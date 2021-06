Lewis Hamilton was de race vanaf de tweede plaats gestart, maar kreeg de leiding in de schoot geworpen na een foutje van Max Verstappen in bocht 1. Na de pitstops waren de rollen echter alweer omgedraaid: Verstappen plaatste een geweldige undercut op Hamilton en kwam voor de Engelsman weer de baan op.

Mercedes werd van opgejaagde nu jager en het leek er enige tijd op dat Hamilton inderdaad Verstappen zou kunnen verschalken. Die besloot echter de vlucht naar voren te kiezen door voor de tweede keer naar binnen te komen en over te stappen op mediums. Mercedes volgde niet en besloot de eigen coureurs op een éénstopper naar de finish te laten rijden. Dat bleek echter de verkeerde keuze: op zijn versere en zachtere banden waren Hamilton en Valtteri Bottas leeuwenvoer voor Verstappen. De Nederlander pakte zijn derde overwinning van het seizoen en liep weer iets uit in het kampioenschap.

“Het ging op en neer”, verklaarde Wolff voor de camera van Sky Sports F1. “We lagen aan de leiding, maar dat kwam omdat Max een fout maakte, dus dat was niet helemaal terecht. Ons tempo was daarna best aardig. We hadden zelfs een beetje marge volgens mij. Voor de undercut dachten we dat we drie seconden hadden om onze voorsprong te verdedigen, maar dat was blijkbaar niet genoeg. We kwamen een seconde tekort en daardoor hebben we het verloren.”

Mogelijk verloor Hamilton zijn marge omdat het team uit Brackley er voor koos om Bottas eerst een pitstop te laten maken. Een opmerkelijke keuze, maar volgens Wolff was er geen andere optie: “De banden van Valtteri waren op, er was een vibratie. We dachten dat het de wielophanging zou beschadigen. Het had hem zomaar de race kunnen kosten aangezien hij een flatspot op de banden had. We wisten dat we die pitstop vroeg moesten maken, er was geen andere keuze.”

"Gegokt en verloren" op straf voor Perez

Bottas was later in de race overduidelijk niet te spreken over de aanpak van Mercedes. De doorgaans rustige Fin hield een tirade op de boordradio. Hij vroeg zich hardop af “waarom niemand naar mij luistert als ik zeg dat we een tweestopper moeten doen?” Mercedes hield echter voet bij stuk en haalde geen van de coureurs binnen voor een tweede stop. Volgens Wolff was het na de inhaalactie van Perez evident om Bottas buiten te houden. De Mexicaan ging even buiten de baan, volgens Mercedes een fout waarvoor Perez bestraft zou kunnen worden, maar dat gebeurde niet. “We wilden daarom binnen vijf seconden van hem blijven. We zochten naar de balans tussen de straf voor de track limits of een snelle ronde. We hebben gegokt en verloren.”

Strategiebaas James Vowles kwam na afloop van de race op de radio om zijn excuses aan te bieden aan beide coureurs. “Deze [nederlaag] komt door ons”, verklaarde hij. Wolff sloot zich bij de lezing van Vowles aan: “We kunnen hier ontzettend veel van leren, zij [Red Bull] doen geweldige outlaps. We hebben de undercut verkeerd ingeschat, daar moeten we naar kijken. We kunnen zeker nog beter worden, de auto was gewoon goed. We hadden beiden kunnen winnen. Als je ziet waar de eerste vier auto’s aan de finish kwamen, volgens mij was er een verschil van een minuut met de vijfde plaats. Het was een amusante race, dat is ook wat waard.”