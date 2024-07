Mercedes denkt dat slijtage van de plank en de banden, plus gewichtsverlies bij George Russell zelf, de oorzaken zijn voor de diskwalificatie in Spa. De Brit won de race op sensationele wijze, maar na afloop bleek zijn W15 anderhalve kilo te licht. Het merk met de ster is intern een uitgebreid onderzoek gestart, waarbij alle onderdelen van de wagen nogmaals worden gewogen om te achterhalen wat de oorzaak is.

Het vermoeden is dat de banden van Russell ver waren versleten, waardoor er massa en dus gewicht is verloren. Banden kunnen tot een kilogram aan rubber per stint verliezen. Bovendien vielen er door het gebrek aan een uitloopronde geen marbles op te pikken. Het is zeer aannemelijk dat de onverwachte eenstopper het gewichtsverschil van 375 gram per band veroorzaakt heeft. Volgens Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin kunnen echter meer factoren een rol spelen: “Het was uiteraard heel erg teleurstellend en ongelukkig, met name omdat hij zo’n sterke race had neergezet. We proberen te achterhalen wat er precies is gebeurd. De auto kan gedurende de race veel gewicht verliezen. Je hebt slijtage van de banden, slijtage van de plank, van de remmen, olieverbruik. Ook de rijder verliest veel gewicht. Dat was ook het geval bij George.”

Volgens Shovlin was op voorhand niet bekend dat dit probleem zou kunnen opspelen. De bolides van Russell en teamgenoot Lewis Hamilton waren bij de weging na de kwalificatie nagenoeg even zwaar. “De auto’s begonnen op hetzelfde gewicht aan de race”, aldus Shovlin. “Na de kwalificatie zat het verschil binnen de vijfhonderd gram. George was de enige met dit probleem. Het lijkt erop dat we meer materiaal van de plank zijn verloren. We verzamelen alle data en bekijken hoe we onze processen kunnen optimaliseren, want we willen uiteraard niet dat dit in de toekomst nogmaals voorkomt.”

Lager gewicht een voordeel?

Op een circuit als Spa is tien kilogram aan gewicht ongeveer drie tienden per ronde waard. De ontbrekende anderhalve kilo had Russell dus een klein snelheidsvoordeel kunnen opleveren. Volgens Shovlin is het echter onmogelijk om de ware winst te meten, met name omdat de auto’s van het team met hetzelfde gewicht aan de race begonnen. “Aan het begin van de race was het verschil nul, want ze waren even zwaar. De auto van George werd gedurende de race iets sneller lichter dan die van Lewis. Dat gaat gepaard met enige tijdwinst, maar je hebt het dan over honderdsten per ronde. Het voordeel zal heel klein zijn. Een of twee kilo heeft niet zo veel impact op de rondetijd.”

Bandenexpert Kees van de Grint over de diskwalificatie van Russell: