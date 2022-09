In de week waarin de Formule 1 stevig onder vuur kwam te liggen vanwege de nieuwe 24 Grands Prix tellende kalender voor 2023, komt Mercedes met beter nieuws. De uittredend constructeurskampioen heeft aangetoond dat de teams zelf hun verantwoordelijkheid kunnen pakken om zo een steentje bij te dragen aan de wereldwijde milieuproblematiek. Het team uit Brackley zette voor de triple-header Spa-Zandvoort-Monza zestien F1-trucks in die op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO 100) biobrandstof reden. De reis had een totale lengte van 1.400 kilometer. Het team wilde op deze manier data vergaren en een beter beeld krijgen van het gebruik van biobrandstof en de voordelen ten opzichte van normale diesel. Met name de beschikbaarheid van de biobrandstof op het Europese vasteland moest worden vastgesteld. Het team hoopt met de opgedane kennis in 2023 veel vaker duurzame brandstof te kunnen gebruiken.

Na de Grand Prix van Hongarije vond al een eerste test plaats, waarbij één truck terug naar de thuisbasis in Engeland reed. Voor het drieluik na de zomerstop breidde Mercedes het experiment uit naar zestien vrachtwagens. In totaal werd 1.380 kilometer op biobrandstof afgelegd, de overige 20 kilometer op diesel. In Italië bleek de duurzame brandstof kortstondig niet beschikbaar.

Uit analyse van de reis blijkt dat er in totaal 44.091 kilogram aan CO2-emissie bespaard is, een reductie van 89 procent. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff is content met de resultaten: “Duurzaamheid behoort tot de kern van onze organisatie. De test met duurzame brandstoffen voor ons vervoer over land is opnieuw een voorbeeld van onze commitment om duurzaamheid mee te nemen in al onze beslissingen. We willen veranderingen teweeg brengen.”

Mercedes F1 vrachtwagen Foto: Mercedes AMG