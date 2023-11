Aderlating voor Mercedes F1: technisch kopstuk Elliott per direct weg

De afgelopen jaren was Mike Elliott technisch directeur van Mercedes, maar begin 2023 werd besloten om hem van functie te laten ruilen met James Allison. Hij werd daardoor chief technical officer van de Duitse fabrikant, waar hij een contract tot het einde van het jaar had. De samenwerking komt echter vroegtijdig ten einde: maandag maakte Elliott op de fabriek van Mercedes bekend dat hij per direct vertrekt. Hij staat nu voor een periode van gardening leave, voordat hij beslist hoe hij zijn carrière vervolgt.

"Het is een van de grote privileges van mijn carrière dat ik onderdeel van dit Mercedes-team ben geweest", zei Elliott over zijn besluit om te vertrekken. "In mijn tijd heb ik het team zien groeien van een groep mensen die eerst samenwerkten om races te winnen, daarna een eerste kampioenschap en toen een recordaantal van acht opeenvolgende constructeurstitels. Ik ben er trots op dat ik daaraan een bijdrage heb geleverd. Hoewel we in de laatste twee seizoenen niet zoveel races hebben gewonnen als gehoopt, hebben ze ons op een andere manier getest. Ook dwongen ze ons om vraagtekens te zetten bij onze fundamentele aannames over hoe we prestaties leveren."

Elliott bracht de afgelopen 23 jaar in de Formule 1 door, eerst bij McLaren en Renault/Lotus en sinds 2012 bij Mercedes. Daar was hij aanvankelijk hoofd aerodynamica, alvorens hij hogere technische functies ging vervullen. "De afgelopen zes maanden heb ik met plezier een technische strategie ontwikkeld waarvan we hopen dat die het fundament legt voor de volgende succesvolle periode van het team", vervolgde Elliott. "Ik heb besloten dat dit het juiste moment is om de volgende stap buiten Mercedes te zetten - eerst om op adem te komen na 23 jaar voluit werken in deze sport, daarna om mijn volgende uitdaging te vinden. Ik wil mijn teamgenoten bedanken voor twaalf fantastische jaren samen en ik wens ze voor de komende jaren al het succes."

Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukte het belang van Elliotts bijdrage aan het team. "Hij is een van de pilaren van wat het team in het afgelopen decennium bereikt heeft en we zwaaien hem oprecht met gemengde gevoelens uit", opende de Oostenrijker. "Mike is een zeer intelligent technisch brein en een geweldige teamspeler. Hij heeft niet alleen een sterke bijdrage geleverd aan winnende raceauto's, maar ook aan de cultuur van ons team. Anderzijds is het duidelijk dat hij klaar is voor een nieuw avontuur buiten Mercedes, dus ik weet ook dat dit voor hem de juiste stap is. Hij verlaat het team met onze dank voor de inzet, betrokkenheid en expertise die hij de afgelopen elf jaar in het team heeft gebracht, en we wensen hem het allerbeste voor de toekomst."