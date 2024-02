Het leek een huwelijk tot in de eeuwigheid, maar het ziet ernaar uit dat Lewis Hamilton en Mercedes toch uit elkaar gaan. Dat gebeurt aan het einde van dit jaar. De zevenvoudig Formule 1-kampioen brengt de laatste jaren uit zijn loopbaan door in Maranello. Het nieuws wordt naar verwachting nog deze week bekendgemaakt.

Bij Mercedes staat vanmiddag om 14.00 uur Britse tijd een overleg met alle teamleden gepland, zo heeft Motorsport.com vernomen. Daarin wordt het vertrek van Hamilton bekendgemaakt aan de personeelsleden. Teambaas Toto Wolff en technisch directeur James Allison hebben naar verluidt alle teamleden via een interne memo bij elkaar geroepen om het nieuws te bevestigen. Het is niet de verwachting dat Hamilton zelf aanwezig is om tekst en uitleg te geven.

Na deze mededeling in Brackley lijkt het een kwestie van tijd voordat het nieuws wereldkundig gemaakt wordt. Mogelijk gebeurt dat al later vandaag.

Update 15:45

Sky F1 weet te melden dat inderdaad de meeting heeft plaatsgevonden. Volgens een aanwezige reporter duurde het gesprek niet veel langer dan een kwartier, waarna de toegestroomde personeelsleden de fabriek weer verlieten.