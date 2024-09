Mercedes F1-team trekt pijnlijke conclusie over Spa-vloer

Kort voor de zomerstop kwam Mercedes met een nieuwe versie van de vloer. Daarmee hoopte het team een flinke stap voorwaarts te zetten. Na onverwacht gedrag in de trainingen besloot de Duitse fabrikant de update voor de race in Spa van de wagens te halen, waarna Lewis Hamilton verrassend won. Ondanks de problemen in de Belgische Ardennen was Mercedes ervan overtuigd dat de nieuwe vloer voor betere prestaties zou zorgen. In Zandvoort en Monza volgden back-to-back tests met de oude en nieuwe versie. Uiteindelijk concludeerde men dat de nieuwe vloer toch de betere was en werd hij gebruikt in de races.

De prestaties waren echter teleurstellend, zeker gezien de stijgende lijn die Hamilton en teamgenoot George Russell in de laatste races voor de zomerstop te pakken hadden. Mercedes koos ervoor om de nieuwe versie in Baku niet meer te monteren, om te zien hoe de W15 zou presteren. Hoewel het weekend rommelig verliep en de renstal zich niet kon mengen in de strijd om de zege, heeft men besloten ook in Singapore vast te houden aan de oude vloer. Naar verluidt heeft dat deels te maken met de voorraad reserveonderdelen en de logistieke uitdagingen van back-to-back races.

Grote upgrade voor Austin

In de fabriek wordt ondertussen gewerkt aan een nieuwe update van de vloer, die in Amerika geïntroduceerd moet worden. Dat betekent dat de Spa-versie de geschiedenisboeken in zal gaan als een mislukking. Mercedes F1-teambaas Toto Wolff legt uit: “We hadden hetzelfde balansprobleem met de nieuwe vloer. Dus in Singapore rijden we weer met de oude. We moeten daarmee racen. Vanaf Austin komt er waarschijnlijk een nieuwe specificatie.” Gevraagd naar de updates die in Austin komen, voegde trackside engineering director Andrew Shovlin toe: “De specificatie van de auto verandert voortdurend, we proberen elke race extra snelheid te vinden. Op dit moment concentreren we ons op een groter pakket voor Austin. Daar beginnen we aan de laatste zes races van het jaar.”