Zowel Lewis Hamilton als George Russell kampte tijdens de seizoensopener met koelproblemen waardoor de power unit te heet werd. Het duo moest daardoor al vroeg in de race de motorstand en rijstijl aanpassen om de problemen te managen. Daardoor ging naar eigen zeggen bijna een halve seconde per ronde verloren. Klantenteam Williams kampte met vergelijkbare problemen, maar McLaren en Aston Martin hadden nergens last van.

Mercedes heeft de oorzaak nog niet volledig kunnen achterhalen, zo laat technisch directeur James Allison weten: “Dat was het grootste onopgeloste mysterie van het weekend. De auto werd in de race substantieel heter dan we verwacht hadden. Het bepalen van je koelniveau voor een bepaald raceweekend is altijd een beetje een gok. Je moet tijdens de vrije trainingen al gokken wat het weer op zondag wordt. In Bahrein was er nauwelijks twijfel, want we hadden ook tijdens de wintertest al met deze koelniveaus gereden, evenals in de vrije trainingen.”

Desondanks liep de formatie tegen problemen aan: “De temperatuur op de dag van de race kwam ongelofelijk dicht in de buurt van wat we hadden voorspeld. Daarom hadden we een accurate voorspelling kunnen doen van de temperatuur van de power unit. Het feit dat we er meer dan een of twee graden naast zitten, is zeer ongebruikelijk. Het is nog niet verholpen. We hebben in de fabriek een programma gedraaid om te achterhalen waar de onverwachte stijging in temperatuur vandaan kwam. Het zou een opluchting zijn als we dat kunnen achterhalen en ervoor kunnen zorgen dat het dit jaar niet nogmaals gebeurt.”

Betere klassering

Mercedes trackside engineer director Andrew Shovlin bevestigt dat het tijdverlies significant was: “Waar we zonder het probleem waren geëindigd? George verloor een plek aan Charles Leclerc in de periode dat hij zeer veel moest managen. Door de lift-and-coast verloor hij ook temperatuur in zijn banden. En hij kreeg meer last van onderstuur. Die positie had hij mogelijk wel kunnen vasthouden. In het geval van Lewis zijn we er behoorlijk van overtuigd dat hij voor beide McLarens had kunnen eindigen.”