Mercedes F1 stelt beslissing over tweede coureur voor 2025 uit tot najaar

Het team van Mercedes is nog steeds op zoek naar de beste vervanger voor Lewis Hamilton nadat de zevenvoudig kampioen voor aanvang van het seizoen zijn vertrek naar Ferrari aankondigde. Na veel geruchten en een aantal stukjes die al in de puzzel van de Formule 1-grid van 2025 zijn gelegd, heeft teambaas Toto Wolff geen haast om de naam van de teamgenoot van George Russell te onthullen. Hij stelt de beslissing nog even uit.

Een van de grootste kanshebbers op het stoeltje is Carlos Sainz in een directe ruil met Hamilton. De Spanjaard heeft een optie op een stoeltje bij Audi/Sauber, maar ook hij wil nog geen knoop doorhakken. Een andere mogelijkheid is om het Italiaanse talent Andrea Kimi Antonelli te promoveren, maar dat is gezien zijn leeftijd een gok. Ook zou de keuze op Max Verstappen kunnen vallen, mocht die het vertrouwen in Red Bull verliezen.

Wolff werd in het weekend van de Grand Prix van Emilia-Romagna – waar het gonsde van de geruchten – gevraagd naar de kansen van Sainz. De Oostenrijker antwoordde: "Ik denk dat Carlos [Sainz] een plaats heeft in de Formule 1, hij heeft de afgelopen twee jaar races gewonnen met Ferrari en is iemand met enorme ervaring. Maar ik denk ook dat we bereid moeten zijn om ons nog niet vast te leggen op bepaalde beslissingen en lang zullen moeten wachten, om te zien hoe de situatie zich in de zomer en herfst ontwikkelt."

"Met George [Russell] hebben we een geweldige coureur", voegde Wolff er aan toe. "Laten we afwachten wie zijn teamgenoot wordt, maar we hoeven deze beslissing nu niet te nemen."

Toto Wolff, teambaas Mercedes Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Met betrekking tot de jonge kandidaat Antonelli, heeft Wolff al eerder aangegeven de zaken niet al te veel te willen pushen. "We kijken al heel lang uit naar die jongeman, ooit zal hij een geweldige Formule 1-coureur zijn", aldus de teambaas. "Maar hij is 17 jaar oud, 14 maanden geleden zat hij nog in een Formule 4-wagen en er zijn veel verwachtingen." Dat hij zelf debet is aan het scheppen van die verwachtingen, begrijpt Wolff goed. "We zijn er een beetje schuldig aan door over hem te praten. We moeten hem zijn werk laten doen in de Formule 2 en niet de last laten dragen van wat zou kunnen of moeten zijn."