Mercedes F1 staat open voor leveren motoren aan Alpine

Zoals Motorsport.com eerder wist te melden, overweegt Alpine F1 om afscheid te nemen van Renault-motoren in een drastische stap om de prestaties op de baan te verbeteren. De Franse renstal zou dan dus moeten overstappen op een klantenmotor, waarbij Mercedes naar verluidt vooraan in de rij staat. Zij verliezen vanaf 2026 namelijk Aston Martin als klantenteam, aangezien dat Britse team overstapt op Honda-motoren. Daardoor heeft Mercedes weer capaciteit om aan een ander team te leveren en voor Alpine zou het Duitse merk een interessante optie kunnen zijn.

"Het is een ingewikkelde situatie, want we vinden het een goed idee om Aston Martin voor een ander team te vervangen, puur omdat je er veel van leert", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Als organisatie zijn we zo opgebouwd dat hoe meer krachtbronnen [we leveren], hoe beter het is voor het versnellen van de ontwikkeling en betrouwbaarheid. Het is nog niet verder gegaan dan het uitwisselen van meningen of verkennende gesprekken. Alpine moet een besluit nemen: willen ze door met hun eigen F1-motorprogramma of niet? Alleen wanneer zij een besluit hebben genomen, zouden we naar onze overeenkomsten kijken. Maar we staan er open voor, en dat is ook wat we ze verteld hebben."

Een team dat hoe dan ook doorgaat als klantenteam van Mercedes, is McLaren. De CEO van dat team, Zak Brown, zou het niet erg vinden om die Mercedes-motor te moeten delen met Alpine. "Wat goed is voor HPP, is wat ons betreft goed voor McLaren", zegt Brown. "Ze zijn een geweldige partner om mee samen te werken. Dus als het van toegevoegde waarde is voor hun krachtbron, dan zijn we voorstanders."

Wolff verwacht echter niet dat Alpine snel een knoop zal doorhakken. Daar is deze beslissing 'te ingewikkeld' voor en het heeft een grote impact, weet Wolff ook. Williams, dat ook doorgaat met Mercedes-motoren, benadrukt wel dat het voor Alpine van belang is om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de motorsituatie. "Wij werken al vele maanden met HPP samen om het concept voor 2026 goed te krijgen", zegt teambaas James Vowles. "Dus wat je ook doet, je loopt zes tot twaalf maanden achter op de drie andere teams. Dat is een flink nadeel als je naar het grote plaatje kijkt. Het betekent niet dat het onhaalbaar is, maar er zullen gebieden zijn waarop je compromissen moet sluiten. Het is enorm veel werk om het voor 2026 goed te krijgen, en de kleinste beslissing over de lay-out kan een vrij grote impact hebben."