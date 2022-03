Mercedes F1 verwacht snelle progressie: “Er is laaghangend fruit”

Vorig jaar maakte Mercedes geen geweldige indruk in de wintertests, om daarna de Grand Prix van Bahrein te winnen. Afgelopen weekend mocht het team zich na nog moeizamer verlopen testsessies in de handen knijpen dat Lewis Hamilton en George Russell als derde en vierde over de finish kwamen. Op basis van pure snelheid leek niet meer mogelijk dan de vijfde en zesde stek, weet ook trackside engineering director Andrew Shovlin. De W13 lijkt in de basis geen slechte auto, maar ogenschijnlijk heeft de bolide vooral veel last van het fenomeen porpoising. Toch benadrukt Shovlin dat er meer problemen zijn.

“We hebben een debrief met de rijders gehad en het is van alles wat. Er is het stuiteren, de balans is matig, er is een gebrek aan grip op lage snelheid, ze hebben problemen met de tractie, de driveability kan beter, het opwarmen van de banden is niet goed genoeg, de auto is ietwat aan de zware kant. Er zijn veel dingen waar we aan moeten werken, maar tegelijkertijd kunnen we nog veel verbeteren”, vertelt Shovlin in de podcast F1 Nation. De problemen bij Mercedes zijn dit jaar groter dan in 2021, maar pessimistisch over het vinden van oplossingen is hij niet. “Ik denk dat we makkelijk winst kunnen boeken, er is wat laaghangend fruit. We hopen dat we dit binnen nu twee races te kunnen doen.”

Russell en Hamilton op één lijn

Belangrijk daarin is de rol die Hamilton en Russell kunnen spelen in de ontwikkeling. Laatstgenoemde is Mercedes dit seizoen komen versterken na drie seizoenen bij Williams en binnen het team is men tevreden over zijn verrichtingen in Bahrein. Wat volgens Shovlin echter belangrijker is, is dat de Brit en landgenoot Hamilton dezelfde feedback geven over de auto. “Wat goed is om te zien, is hoe goed George en Lewis hebben samengewerkt, hoe gefocust ze zijn op de auto op de rit krijgen en het delen van ervaringen en informatie. Dat stelt het team in staat om zich volledig te focussen op het boeken van progressie. Dat is bemoedigend. Technisch gezien merken ze dezelfde problemen op en ze rijden met vrijwel dezelfde afstellingen.”

Mogelijk nieuwe onderdelen in Jeddah

De goede samenwerking zorgt er ook voor dat er mogelijk in Jeddah al nieuwe onderdelen beschikbaar zijn om enkele problemen met de W13 op te lossen. “We werken momenteel per race en de fabriek is klaar om in de komende dagen zoveel mogelijk te brengen. We leren iedere dag, iedere keer als de auto naar buiten rijdt wordt er in de fabriek gewerkt aan het begrijpen van wat er gebeurt. We leren dus iedere dag en als we iets bruikbaars hebben om in Jeddah te introduceren, dan zorgen we ervoor dat het op de auto komt”, aldus Shovlin. Of Mercedes in Saudi-Arabië competitiever voor de dag kan komen, weet hij niet.

“Wie weet. Het is lastig te zeggen, want op een snel circuit zijn amper langzame bochten en daar hebben we het in Bahrein niet goed gedaan, eerlijk gezegd”, ziet Shovlin een lichtpuntje. Al plaatst hij daar meteen een kanttekening bij. “Misschien werkt het in ons voordeel, maar we hebben nog moeite met het stuiteren. Als dat gebeurt in de snelle bochten, is dat lastig voor de coureurs. Dus het wordt belangrijk om te begrijpen hoe het probleem zich verschuift. Het is dus lastig te zeggen, maar we willen niet afhankelijk zijn van gunstige karakteristieken van de circuits. We willen de auto beter maken en op eigen kracht mee kunnen doen.”