Mercedes: F1-auto's begin 2021 zeker langzamer dan afgelopen jaar

Door de mondiale coronacrisis is de grote omwenteling in het reglement uitgesteld tot 2022. Normaliter zou het grondeffect volgend jaar al terugkeren, maar om de kosten te drukken is er gekozen voor stabiliteit. Toch blijven de reglementen niet volledig intact. Zo vreest de FIA voor nog meer downforce en dus nog meer belasting van de Pirelli-banden zonder ingrepen van bovenaf. Dat is exact de reden dat de autosportfederatie wel heeft ingegrepen.

Tijdverlies niet in eerste seizoenshelft op te vangen

Zo zijn er veranderingen aan de vloer voorgeschreven, meer specifiek het inkepen van het gedeelte voor de achterbanden. Aanvullende wijzigingen hebben invloed op de diffusers en brake ducts. Het totaalplaatje moet de hoeveelheid downforce met tien procent reduceren. Mercedes probeert dat verlies achter de schermen zoveel mogelijk op te vangen, al staat het eindresultaat volgens Wolff niet gelijk aan de snelheid van 2020. "Ik denk absoluut niet dat de auto's van 2021 sneller kunnen gaan. De aerodynamische ingrepen en de veranderingen aan de vloer zijn significant. Het gaat wel even duren voordat we dat verlies kunnen opvangen."

"We zitten nu nog middenin het ontwikkelingsproces voor volgend seizoen, maar ik betwijfel dus of we de snelheid van 2020 kunnen evenaren", zo vervolgt de Mercedes-teambaas tegenover onder meer Motorsport.com. "Met de nieuwe banden van Pirelli zal dat nog iets moeilijker worden." Die nieuwe constructie moet iets robuuster zijn om klapbanden zoals die uit 2020 te voorkomen. "Ik denk niet dat we meteen in de buurt komen van rondetijden die we dit jaar hebben gezien, in ieder geval niet in de eerste seizoenshelft van 2021."

Williams: Nieuwe Pirelli-banden langzamer, maar wel van meerwaarde

Dave Robson, de zogenaamde 'head of vehicle performance' binnen Williams, deelt de mening van Wolff. "Ik denk ook niet dat we alle verloren tijd snel kunnen terugwinnen." De nieuwe banden spelen daar zoals gezegd een rol in, al wil Robson niet klagen over het product van Pirelli - zoals veel van zijn collega's dat wel doen. "Ik weet zeker dat we de nieuwe banden ook wel weer zullen begrijpen als we goed naar de data kijken en naar de interactie met de aerodynamica. Ik verwacht dat we op termijn leren en enig tijdverlies kunnen terugwinnen. Daardoor denk ik niet dat we in 2021 een volle seconde langzamer zijn als gehele F1, maar ik verwacht evenmin dat we alle tijd terugpakken. Die nieuwe band is en blijft langzamer, maar dat is misschien niet zo verkeerd als de constructie wel sterker en robuuster is."

