Dit Formule 1-seizoen rijdt Mercedes in niemandsland. Red Bull Racing, Ferrari en McLaren zijn te snel, terwijl Aston Martin Racing ver achter de formatie uit Brackley zit. Ook tijdens de Grand Prix van Imola konden Lewis Hamilton en George Russell niet verder komen dan een zesde en zevende stek. Dit seizoen blijkt dat verbeteringen mogelijk zijn, want Ferrari en McLaren komen langzaam maar zeker dichterbij Red Bull. Hamilton vraagt zich af of Mercedes dat ook kan. "Ik kan daar niets over zeggen. George was op zaterdag vijf tienden langzamer en in de race was het iets van drie of vier tienden. Zo'n ontwikkeling zit voorlopig niet in de windtunnel", vertelt de Britse rijder.

Op het circuit van Imola kwam Mercedes net als Red Bull en Ferrari met een upgradepakket. Het gewenste resultaat bleef uit, iets wat Hamilton erkent. "Het verschil is niet zo heel groot. Het zijn maar kleine stapjes. Hele, hele kleine", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik denk dat mijn pace in de tweede stint vergelijkbaar was met de coureurs vooraan het veld, maar ik denk dat we nog twee of drie tienden op race pace tekort komen."

Russell baalt van het finishen achter teamgenoot

Zoals gezegd eindigde Russell achter Hamilton. Dat was opvallend, want grote gedeeltes van de race reed de jongere van de twee voor zijn meer ervaren teamgenoot. Russell werd in de race naar binnengehaald voor een extra stop om de snelste ronde te pakken - wat lukte -, maar daar was hij niet blij mee Na afloop van de race steekt de 26-jarige zijn frustratie niet onder stoelen of banken. "Als coureur wil je zo hoog mogelijk eindigen", vertelt de enkelvoudig racewinnaar. "Het hele weekend stond ik voor mijn teamgenoot en in de race reed ik ook moeiteloos voor hem. Daarna verloor ik de positie. We hebben nu het extra punt. Ik ga er geen gigantisch punt van maken vandaag. Het gaat maar om P6, het is niet voor een podium of een overwinning."