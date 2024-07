Mercedes F1 reageert op diskwalificatie Russell: "Hebben een fout gemaakt"

"We moeten onze diskwalificatie accepteren", reageert Toto Wolff op het nieuws van de diskwalificatie van zijn coureur, die enkele uren eerder nog de Grand Prix van België had gewonnen. George Russell was in de 44 ronden tellende race op Spa-Francorchamps teamgenoot Lewis Hamilton met een eenstopper net te snel af, maar na afloop werd de Mercedes W15 gecontroleerd door de FIA. Bij een eerste inspectie bleek de auto te voldoen aan het minimumgewicht van 798 kilogram, maar toen het bestuursorgaan brandstof uit de auto had gehaald - een standaardprocedure - en de auto nog eens op de twee weegschalen had gezet, bleek deze 1,5 kilogram te licht te zijn.

"We hebben duidelijk een fout gemaakt en moeten ervoor zorgen dat we ervan leren", geeft Wolff toe. "We zullen evalueren wat er is gebeurd en begrijpen wat er fout is gegaan. Het is frustrerend om een één-twee te verliezen en we kunnen enkel onze excuses aanbieden aan George, die zo'n sterke race reed." Een lichtpuntje voor Mercedes is dat de zege nu naar Hamilton gaat, die als tweede over de streep kwam. "Hij was de snelste coureur op een tweestopper en is een verdiende winnaar", stelt Wolff, die het liefst naar de positieve kanten van het raceweekend in België kijkt. "We hadden een auto die met twee verschillende strategieën de maatstaf vormde. Nog maar een paar maanden geleden zou dat ondenkbaar zijn geweest. We gaan nu de zomerstop tegemoet met drie zeges in de afgelopen vier races. We zullen proberen om na de zomerstop fris terug te komen met als doel om ons positieve traject voort te zetten", aldus de Oostenrijker.

Na de FIA-inspectie moesten Russell en een teamvertegenwoordiger zich bij de stewards melden. Na het verhoor hebben de stewards geconcludeerd dat er slechts één besluit genomen kon worden op basis van het reglement: een diskwalificatie. "Tijdens de zitting heeft een afgevaardigde van het team bevestigd dat alle wegingen correct waren en dat alle procedures ook volledig zijn gevolgd", valt in het FIA-document te lezen. "Het team heeft eveneens laten weten dat er geen verzachtende omstandigheden zijn en dat er oprecht een fout is gemaakt. De stewards concluderen op basis daarvan dat Artikel 4.1 uit het technische F1-reglement van de FIA is overtreden. Daardoor moet de standaardstraf voor zo'n overtreding worden toegepast."

Video: Samenvatting van de F1 Grand Prix van België