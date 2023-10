Mercedes: Tijdens F1-race Qatar weer vechten met Ferrari

Voor Mercedes verliep dit seizoen eigenlijk niet zoals gewenst. Het grote doel was om voor de wereldtitels te gaan, maar meer dan een tweede plek bij het constructeurskampioenschap zit er niet in. Die plek is door de resultaten van de laatste races in gevaar gekomen, want Ferrari heeft de afgelopen vier races meer punten gescoord. "Met nog zes races te gaan genieten we van deze strijd en gaan er alles aan doen om voorop te blijven, beginnend met de race in Qatar", vertelt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Aan de Grand Prix van Qatar heeft de Duitse renstal goede herinneringen. In de eerste en tot nu toe enige editie wist Lewis Hamilton namens de formatie uit Brackley een dominante overwinning binnen te halen. Ook Wolff kijkt met een goed gevoel op die race terug. "We gaan voor het eerst sinds 2021 weer terug naar Losail. De eerste Grand Prix daar was succesvol voor ons, dus we kijken er naar uit", noemt de Oostenrijker, die ook uitlegt wat het circuit in het Emiraat zo bijzonder en interessant maakt. "Met alle vloeiende bochten is het een circuit dat uitdagend is voor de coureurs, maar ze genieten daar ook van."

Op het programma voor de Grand Prix in Qatar staat voor het eerst sinds de race in België weer een sprintrace. Daardoor zal het qua opbouw een compleet ander weekend dan 'normaal' worden. Ook Wolff erkent dat het een ingewikkeld weekend gaat worden, zeker omdat het circuit van een nieuwe asfaltlaag is voorzien. "Er is zowel naast als op de baan het een en ander veranderd", verklaart de 51-jarige Mercedes-topman, die daarmee naast het nieuwe asfalt refereert aan de compleet nieuwe paddock met ook nieuwe pitboxen. "Voor ons is het belangrijk om in de eerste training het effect van het nieuwe asfalt te begrijpen. Aangezien het een sprintweekend is hebben we weinig tijd om dat in de vingers te krijgen en de set-up van de auto goed te krijgen voor de rest van het raceweekend." Die uitdaging wil de man uit Wenen maar al te graag aangaan: "Het wordt een interessante taak en we zijn daar enthousiast over."