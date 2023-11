Mercedes staat dit Formule 1-seizoen voorlopig nog met lege handen. Ferrari is tot op heden het enige F1-team dat Red Bull Racing van de hoogste trede op het podium wist te stoten. Toch wordt het Duitse merk in Brazilië als een van de favorieten gezien voor de overwinning. Dit heeft te maken met de upgrade van de vloer die in Austin werd geïntroduceerd en het feit dat de renstal twaalf maanden geleden zowel de sprintrace als de Grand Prix in Interlagos won.

Teambaas Toto Wolff is echter terughoudend. Hij zegt dat de sterke en zwakke punten van de W14 niet helemaal gelijk zijn aan die van de W13. De Oostenrijker denkt daarom dat het weinig zin heeft om aan te nemen dat het team het benodigde pakket heeft om het kunstje te herhalen. Motorsport.com legt Wolff de vraag voor of de W14 een nog beter vooruitzicht zou kunnen geven dan de W13 van vorig jaar. "Om eerlijk te zijn weet ik het niet", begint hij. "Ik denk dat we bij alle teams kunnen zien dat er een zekere correlatie is tussen de performance van vorig jaar en die van dit jaar. Er is alleen niet genoeg data om die aanname te maken, dus ik weet het niet. Laten we beide voeten op de grond houden en afwachten waar we staan in Brazilië."

De chef in Brackley zegt wel dat zowel Lewis Hamilton als George Russell meer vertrouwen heeft in de W14 door de aangepakte vloer. Eerstgenoemde werd tweede in Amerika, al werd hij vervolgens gediskwalificeerd door te versleten skid blocks, en vervolgens ook tweede in Mexico. Dit geeft de burger moed. "De vloer biedt meer downforce en driveability", vervolgt Wolff. "De auto is minder tricky. De genen zijn er nog wel. Lewis zei in Mexico tegen me dat de auto nog steeds lastig te besturen is, ondanks dat deze sneller is. Het was en is voor ons met name belangrijk dat we voor volgend jaar in de goede richting zitten. Dat lijkt zo te zijn. We moeten niet vergeten dat de oorspronkelijk ontworpen auto niet deze vloer, luchtstroom en sidepods had. Hopelijk is dit een opstapje."

Russell, die vorig jaar de Braziliaanse race won, ziet geen reden waarom het Autodromo Jose Carlos Pace niet bij de huidige bolide zou passen. Al is de Brit er zich wel van bewust dat de voorspelde weersomstandigheden in het nadeel zouden kunnen werken voor het team. "Op papier zou de vorm van de auto net zo goed moeten zijn als in Mexico het geval was", aldus Russell af. "Het gaat een beetje op en neer, maar we kijken zeker uit naar Brazilië. We staan dicht op Ferrari in het kampioenschap, maar hebben er vertrouwen in dat het ons lukt [om ze te verslaan]."

Video: Mercedes wint de Grand Prix van Brazilië met George Russell