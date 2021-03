Mercedes verbergt belangrijkste gedeelte van nieuwe F1-auto

De Formule 1-reglementen blijven grotendeels stabiel, al is de voornaamste verandering bij de vloer te vinden. In het gedeelte vlak voor de achterbanden mist een stuk van de vloer ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om een door de FIA voorgeschreven inkeping. De internationale autosportfederatie hoopt daarmee dat Formule 1-teams zo'n tien procent downforce inleveren. Het moet de druk op de Pirelli-banden verlichten en klapbanden voorkomen.

Voor Mercedes is dit - net als bij andere teams - een ingreep van belang. Niet voor niets zei Allison dat deze ingreep een seconde per ronde kan schelen. Dat is niet louter een kwestie van indekken, maar bevat een kern van waarheid. Zo is de achterste vloersectie cruciaal voor het hele concept van Mercedes. Het team kiest voor een veel lagere rake - de mate waarin de achterkant van de auto omhoog staat ten opzichte van de voorkant - dan Red Bull. Dit maakt de diffuser kleiner van volume. Maar door de langere wielbasis is de vloer dan weer langer en kan Mercedes dat stuk perfect als een verlengstuk van de diffuser gebruiken.

Juist dat wordt door de FIA-veranderingen lastiger. In theorie, althans. Mercedes heeft immers met man en macht gewerkt om het verlies aan downforce beperkt te houden. Tijdens de presentatie van de W12 legde Allison uit dat Mercedes een oplossing heeft gevonden, maar dat men die geheim wil houden voor de buitenwacht. "Een deel van de auto laten we vandaag nog niet zien. Het gaat om de randen van de vloer. Dat gedeelte van onze auto is het meest geraakt door de nieuwe regels. Door het reglement voor de vloer te veranderen, hebben ze geprobeerd om de prestaties van de hele auto minder te maken", legt de technisch directeur uit.

"In reactie daarop hebben wij veel aerodynamische details in dat gedeelte aangebracht. Die willen we nog niet aan de wereld tonen. Niet omdat die dingen er nog niet zouden zijn, maar omdat we niet willen dat onze tegenstanders ze nu al kunnen zien. Anders gaan zij vergelijkbare dingen uitproberen in hun windtunnels", vervolgt Allison zijn nogal geheimzinnige uitleg. Het technische brein achter de W12 is vooral bang dat rivalen met zijn noviteiten aan de haal gaan voor de eerste race. "We kijken allemaal bijzonder aandachtig naar wat onze concurrenten doen en laten zien. Wij weten dat onze concurrenten precies hetzelfde doen bij ons. Deze dingen hoeven we nu nog niet te laten zien en dat doen we dan ook niet."

