Mercedes bevestigt plannen met AMG, speculaties F1-vertrek van tafel

Mercedes heeft net als alle overige teams een krabbel gezet onder het nieuwe Concorde Agreement. Deze commerciële overeenkomst bindt alle formaties voor de komende jaren aan de koningsklasse, al is die deal niet helemaal waterdicht. Zo zit er naar verluidt een clausule in die teams in staat stelt na ieder jaar te vertrekken. Naast dit aspect is er recent ook gesproken over een verkoop van het Mercedes F1-team. Zo zou de toenemende betrokkenheid van Ineos de opmaat zijn naar een eventuele overname van het meerderheidsaandeel.

Niets daarvan, zo liet Toto Wolff al meermaals weten en dinsdag is zijn lezing extra kracht bijgezet in een prestentatie over de toekomstplannen van Mercedes. De Formule 1 maakt daar nog steeds onderdeel van uit. Sterker nog: Mercedes volgt een vergelijkbare route als Renault. Waar de Fransen graag Alpine in de markt willen zetten, gaat Mercedes het F1-project ook meer ophangen aan het sportmerk AMG. Zo staat er al een zogenaamde Project One-bolide van AMG op de rol, met daarin een van F1 afgeleide hybride-turbomotor.

De samenwerking zal in de komende jaren nog verder gaan, zo blijkt uit de presentatie aan investeerders. De overdracht van technologie tussen de Formule 1 en AMG wordt geïntensiveerd en AMG krijgt ook een prominentere plek op de F1-bolides van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. "Met Project One proberen we de F1-motor nu al naar de openbare weg te brengen en allerlei technieken zoveel mogelijk te gebruiken. Het is in dat opzicht natuurlijk en logisch om de banden tussen AMG en ons F1-project nog verder aan te halen in de toekomst", aldus Daimler CEO Ola Kallenius tijdens een conferentie met investeerders.

Deze bevestiging vanuit Mercedes is een opsteker voor de Formule 1, nadat Honda vorige week aankondigde het hoogste niveau van de autosport te verlaten. Met Mercedes blijft één van de voornaamste pijlers overeind, terwijl ook Ferrari kan leven met de meeste toekomstplannen. Doordat Renault de Formule 1 als een geschikte manier ziet om het merk Alpine te promoten, hoeven Liberty en Formula One Management vooralsnog niet te vrezen voor een verdere leegloop.

