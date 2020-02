Fire-up: Zo klinkt de Mercedes F1-motor voor 2020

Mercedes heeft in de fabriek de W11 voor het eerst laten draaien, zo heeft het team via een tweet met audio laten weten. De zogenoemde fire-up is altijd een belangrijk moment voor een Formule 1-team aangezien de auto dan voor het eerst in z’n geheel te bewonderen is: het chassis, de aandrijving, de krachtbron, de versnellingsbak en alle aanverwante onderdelen.

De kampioensformatie kan zich de komende dagen richten op de aerodynamische afronding van de bolide, voordat op 19 februari de eerste wintertestdag van start gaat. Vijf dagen eerder haalt het team het doek van de W11.