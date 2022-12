Sinds het Formule 1-seizoen 2022 ruim een maand geleden ten einde kwam, ligt de focus van de teams volledig op 2023. Er wordt hard gewerkt aan het chassis en de ontwikkeling van de overige onderdelen voor de nieuwe strijdwapens. Met Haas F1 Team heeft het eerste team inmiddels de verplichte crashtests voor chassis en neus doorstaan, terwijl Aston Martin en Ferrari allebei al een datum hebben geprikt voor de onthulling van hun nieuwe auto.

Een andere belangrijke mijlpaal voor de teams in de ontwikkeling van hun bolides is het voor het eerst opstarten van de krachtbron. Doordat de ontwikkeling is bevroren verandert er aan de power units zelf vrijwel niets ten opzichte van 2022, maar vanwege de integratie in het chassis is de eerste fire-up toch altijd een belangrijk moment. En hoewel de jaarwisseling nog een ruime week op zich laat wachten, heeft Mercedes de motor in de nieuwe auto donderdag voor het eerst opgestart. Dat moment werd vastgelegd met een video, die vervolgens op de sociale media-kanalen van de Zilverpijlen werd gedeeld.

Mercedes is de eerste renstal die beelden naar buiten heeft gebracht van de fire-up van de motor in de nieuwe auto. Die krijgt niet geheel onverwacht de naam W14, waarmee de Duitse fabrikant vasthoudt aan de benaming die het al sinds de rentree in 2010 hanteert. Toen keerde Mercedes met de W01 terug in F1. Het is nog niet duidelijk of het chassis en de neus van de W14 de verplichte crashtests al hebben doorstaan, ook is nog onbekend wanneer de bolide gepresenteerd wordt. Wat wel duidelijk is, is dat Lewis Hamilton en George Russell opnieuw het rijdersduo vormen. Zij krijgen komend seizoen gezelschap van de recent aangetrokken reservecoureur Mick Schumacher.

Video: Mercedes start motor in W14 voor het eerst op