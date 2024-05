Mercedes F1: Lopen wat achter op gebied van ontwikkeling

Mercedes heeft het dit seizoen opnieuw niet makkelijk. De W15 is volgens Lewis Hamilton en George Russell wel een duidelijke verbetering vergeleken met de W13 en W14, al presteert de auto nog steeds onvoorsprlbaar. In Miami heeft het team wel enkele nieuwe onderdelen meegenomen om de aerodynamische balans van de auto te verbeteren. "Dit is gewoon onderdeel van de ontwikkeling", zegt Mercedes' trackside engineering director Andrew Shovlin. "Het was oorspronkelijk de bedoeling dat we dit naar Imola zouden meenemen, waar ook aanpassingen aan de achtervleugel en het gebied rondom de beam wing komen. Maar we hebben goed werk geleverd en deze naar voren gehaald."

Beide auto's beschikken in de Verenigde Staten over onder meer nieuwe vloerranden. "Het is een redelijke stap", vervolgt Shovlin. "We hebben sinds de start van het seizoen min of meer dezelfde auto gehad, dus het is goed dat we wat meer performance kunnen toevoegen. De komende vier of vijf races komen er andere ontwikkelingen om de auto wat consistenter te maken, evenals iets minder lastig om mee te werken. Maar dat komt dus allemaal in de komende races. We lopen net achter op het gebied van ontwikkeling, wat een van de gebieden is die we moeten verbeteren. Maar het zal ook een belangrijke focus voor ons zijn om de auto wat veelzijdiger te maken op verschillende circuits."

Sprint interessanter voor updates

Wat het voor Mercedes lastiger maakt om de updates grondig te analyseren, is het feit dat het Grand Prix-weekend in Miami een sprintweekend is. Daardoor was er slechts één vrije training van een uur om data te verzamelen. Dat kan dus een risico vormen, maar volgens Shovlin maken de aanpassingen aan het format het dit jaar wat makkelijker om toch wat veranderingen door te voeren.

"Als we er een [vloer] verliezen, dan grijpen we terug [naar de vorige]. Maar de regels in het sprintweekend maken het makkelijker om om te gaan met een gebrek aan onderdelen. De pauze in het parc fermé is handig, maar je kan ook onderdelen aangeven waar je op kunt terugvallen, wat een overblijfsel was van het oorspronkelijke reglement van sprintraces. En ik denk dat dat de reden is waarom steeds meer mensen zich richten op de sprints voor updates. Het is niet handig om ervan te leren, dus als je tegen problemen aanloopt dan zit je er aan vast. Maar zeker qua onderdelen kun je met minder toe", besluit de trackside engineering director.