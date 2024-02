Mercedes F1 moet kwalificatiesnelheid nog verbeteren met W15

De W13 en W14 voldeden niet aan de verwachtingen van Mercedes, dat het voor 2024 over een andere boeg gooit. De W15 is een compleet andere bolide dan zijn twee voorgangers en dus benutte de Duitse fabrikant de driedaagse F1-wintertest in Bahrein om de auto goed te leren kennen. De focus lag vooral op lange runs, waardoor Lewis Hamilton zich niet in de top van de tijdenlijst meldde. George Russell deed dat op de laatste dag van de test wel, nadat hij op pad werd gestuurd met de zachte C4-banden.

Doordat er vooral gefocust werd op de lange runs, erkende trackside engineering director Andrew Shovlin dat Mercedes vooral over één ronde nog wat winst kan boeken. "We proberen de afstelling nog te finetunen, dus er zit nog meer aan te komen", meldde Shovlin in een debrief van Mercedes. "We zijn blij, we hebben zeker progressie geboekt. Qua snelheid lijken de long runs momenteel ons wapen te zijn. Voor één snelle ronde moeten we nog wat werk verzetten, maar we zouden in een positie moeten zitten waarbij we iets moois kunnen laten zien zodra we terugkeren op de baan."

Hoewel Mercedes dus weet dat er nog meer snelheid te vinden is, overheerst toch het goede gevoel na afloop van de testdagen op het Bahrain International Circuit. De vervelende eigenschappen van de W13 en W14 lijken verdwenen. "We lijken veel van de problemen waar onze rijders de laatste 12 tot 24 maanden mee kampten met de W13 en W14 redelijk overmeesterd te hebben. Dat is heel bemoedigend", aldus Shovlin. Hamilton bevestigt die lezing, maar weet intussen ook dat in ieder geval één team nog een forse voorsprong heeft. "De auto is veel prettiger om in te rijden", stelt de Brit, die in totaal 172 ronden reed tijdens de test. "We moeten nog wat tijd vinden, maar ik denk dat Red Bull een duidelijke marge heeft. Wel denk ik dat we dit jaar een goed platform hebben om mee te werken."

