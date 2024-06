‘De opvolger van Hamilton is bevestigd!’. Dat was een van de headlines die eerder deze week te lezen viel. Andrea Kimi Antonelli, de 17-jarige Italiaan uit het Formule 2-kampioenschap, zou volgens het Duitse Bild het zitje bij de zilverpijlen bemachtigd hebben. Ook RTL Deutschland meldde op Instagram: ‘Kimi Antonelli vanaf 2025 in een Mercedes!’.

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff bracht tijdens het Grand Prix-weekend in Canada het balletje aan het rollen. De Oostenrijker zei in gesprek met Sky: "We concentreren ons op Kimi. Dat is onze toekomst. Een jonge rijder. En we willen ons committeren aan jeugd. En daarom… Dat hebben we ook tegen Carlos gezegd." Een uitspraak waar misschien wat te veel waarde aan gehecht is door bepaalde media. Het is namelijk geen geheim dat Mercedes er momenteel alles aan doet om Antonelli klaar te stomen voor F1. En daarnaast heeft Mercedes vertrekkend Ferrari-coureur Carlos Sainz laten weten geen interesse te hebben in zijn diensten. Her en der werden beide zaken bij elkaar opgeteld en werden voorbarige conclusies getrokken.

Nog geen witte rook voor Antonelli

Andrea Kimi Antonelli rijdt Mercedes W12

Wolff bevestigde dat Mercedes Sainz heeft afgebeld. De Spanjaard, momenteel de voornaamste kandidaat bij Sauber-Audi en Williams, is een zeer vaardig coureur. Mercedes heeft echter geen haast op de rijdersmarkt, in tegenstelling tot Sainz. Naar verluidt vond het merk met de ster het niet fair om hem nog langer aan het lijntje te houden. Volgens informatie van Motorsport.com heeft Mercedes echter nog niet definitief besloten dat Antonelli in 2025 bij het fabrieksteam gaat rijden. Buiten kijf staat natuurlijk wel dat zijn vooruitzichten om komend jaar naast George Russell plaats te nemen uitstekend zijn.

Hoewel Mercedes de afgelopen periode naar verluidt niet alleen Sainz heeft afgebeld, maar ook alle andere kandidaten die theoretisch gezien overwogen konden worden, houdt Wolff de deur op een kier voor een van hen. Alles wijst erop dat Max Verstappen ook in 2025 de kleuren van Red Bull verdedigt. De Nederlander heeft Mercedes echter nog niet definitief afgewezen. Dat blijkt uit onderzoek van Motorsport.com. Wolff zei in Canada nog: "We hebben nog geen keuze gemaakt. Er zijn namelijk nog steeds een of twee andere rijders die interessant zouden kunnen zijn." Het moge duidelijk zijn op wie hij doelt.

'Als Russell het kan, kan Verstappen het zeker'

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, George Russell, Mercedes F1 W15 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Een andere Oostenrijker, Gerhard Berger, is van mening dat Mercedes ‘op dit moment niet echt een onderwerp is’ voor Verstappen (let vooral op het ‘op dit moment’). Berger zei tegen Bild am Sonntag: "Toto doet er alles aan, maar Max weet dat zijn rijkwaliteiten alleen waarschijnlijk niet voldoende zijn om Mercedes in de huidige situatie terug aan de top te brengen." Een uitspraak die misschien niet door de Verstappens gedeeld wordt. De technische superioriteit van Red Bull is recentelijk verdwenen. Tegelijkertijd heeft Mercedes de weg naar boven gevonden. Sinds de update in Monaco is de snelheid van de W15 significant verbeterd. In Canada pakte George Russell op eigen kracht zelfs de pole-position en deed hij lange tijd mee om de winst. En iedereen die Verstappen kent, weet wat hij denkt: ‘als Russell het kan, dan kan ik dat zeker’.

Het is aannemelijk dat Wolff het licht voor Antonelli niet op groen zet zolang er een theoretische kans is dat hij Verstappen aan boord kan halen. En volgens informatie van Motorsport.com heeft het Nederlandse kamp nog altijd niet definitief nee gezegd.

Nog een gerucht opgehelderd

Alle berichtgeving over de definitieve deal met de jonge Italiaan is dus voorbarig te noemen. Overigens is dat niet het enige verhaal wat in Canada voor de nodige ophef zorgde. Zo schreef Daily Mail dat het Haas F1 Team een deal heeft gesloten met Oliver Bearman voor 2025. Volgens onze informatie is dat eveneens niet geheel waar. Het is ook in dit geval aannemelijk dat het gaat gebeuren, maar er staat volgens goed ingevoerde bronnen nog geen handtekening op papier.

Rick Winkelman: Red Bull kan zich niet permitteren om te verslappen