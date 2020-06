Mercedes hoopt op twaalf F1-races, maar vreest gat in de herfst

Het Formule 1-seizoen begint door de wereldwijde COVID-19-uitbraak bijna vier maanden later dan gepland. De koningsklasse heeft het Europese deel van de kalender gepresenteerd en werkt achter de schermen hard aan het restant van de planning. In het geval dat werk compleet zou mislukken en het seizoen tot slechts acht Europese races beperkt blijft, telt 2020 nog steeds als een officieel wereldkampioenschap. Zo bevestigde sportief F1-directeur Ross Brawn tegenover Motorsport.com.

Onder meer Mugello en Hockenheim op de reservebank

Desondanks hoopt Wolff op iets meer dan de acht aangekondigde races. "We weten dat de Europese kalender er vrij solide uitziet. En ik denk dat hetzelfde geldt voor beide races [Bahrein en Abu Dhabi] in het Midden-Oosten aan het eind van dit jaar", aldus Wolff in gesprek met Sky Sports F1. "Het gaat er nu vooral om dat we het grote gat in de herfst kunnen vullen. Ik hoop dat we dit jaar minimaal twaalf races kunnen afwerken."

Met dat grote gat in de herfst haalt Wolff een belangrijk punt aan. De wedstrijden in Azerbeidzjan, Singapore en Japan zijn zo goed als zeker van de baan, enkel de formele bevestiging ontbreekt nog. Hetzelfde geldt voor het semi-stratencircuit in het Canadese Montréal. Om het gat te vullen overweegt Liberty naar verluidt extra Europese races te houden na de Italiaanse GP in Monza. Voor die 'time slots' in september zijn Hockenheim, Imola en Mugello in beeld. Laatstgenoemde locatie zou ook perfect bij de duizendste F1-race van Ferrari kunnen passen. Het Russische Sochi heeft tot slot aangegeven best twee achtereenvolgende Grands Prix te willen huisvesten.

Wat het uiteindelijke schema ook wordt, F1-teams staan ontegenzeggelijk voor een grote (logistieke) uitdaging. De door teams vervloekte 'triple headers', drie raceweekenden achter elkaar, horen daar ook bij. "Het gaat zeker een uitdaging worden, maar wij zijn de fans mooie races en goede shows verschuldigd", reageert Wolff. "Natuurlijk zal het met al die 'triple headers' zwaar worden en kunnen we tussendoor niet naar huis, maar goed dit zijn speciale omstandigheden."

Veel uitdagingen, maar F1 moet nu weer beginnen

Renault-teambaas Cyril Abiteboul sluit zich hierbij aan, al ziet hij nog wel wat beren op de weg. "Ik denk dat het deel met de overzeese wedstrijden moeilijker gaat worden. We zien dat lange vliegreizen nog onzeker zijn en bovendien is het lastig om een promotor te vinden die het risico durft te nemen en zegt 'ik ga een race houden met een beperkte hoeveelheid publiek, net genoeg om de kosten te dekken'." Desalniettemin staat de Fransman wel achter de plannen om begin juli weer te beginnen. "We voelen dat het in de wereld van dit moment weer mogelijk en ook acceptabel wordt om te racen", zegt hij tegen Motorsport.com. "We moeten daarbij wel goed nadenken over ons imago en in het achterhoofd houden wat er in Melbourne is gebeurd. Maar los daarvan denk ik dat de wereld er weer klaar voor is om in juli te beginnen. Dat is op zich goed nieuws."

Met medewerking van Adam Cooper