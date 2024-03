Mercedes heeft net als voorgaande jaren enkele problemen aan te pakken alvorens het zijn ware potentie kan laten zien. De W15 stuitert flink terwijl Lewis Hamilton na de Grand Prix van Saudi-Arabië stelde dat de auto snelheid tekort komt in de snelle bochten. Andrew Shovlin, trackside engineering director bij Mercedes, geeft aan dat de race in Jeddah het team heeft voorzien van goede data. "We kijken ook naar de data van de race in Bahrein en de testdagen aldaar, dan komen we wel met een plan voor hoe we de vrije trainingen in Melbourne benaderen", zegt Shovlin in de debrief van het F1-team. "Maar het is dus niet alleen gebaseerd op wat we in Jeddah hebben gedaan. Er wordt op de aerodynamica-afdeling hard gewerkt, evenals de vehicle dynamics-afdeling. We proberen wat experimenten te bedenken die ons hopelijk een richting geven die goed is voor de prestaties."

In Jeddah gaf Russell na de eerste twee vrije trainingen aan dat Mercedes al experimenteerde met andere afstellingen. Hamilton en Russell hadden daardoor een 'drastisch andere' afstelling, maar die wisselden ze na VT1 om te zien of het effect had op de rondetijden. "Het gebeurt vrij zelden dat we twee identieke auto's hebben", relativeert Shovlin die keuze. "We begonnen eigenlijk vrij gelijk. De balans zou dus niet heel anders moeten zijn geweest. De coureurs gaven na VT1 hun feedback en vanaf dat moment gingen ze verschillende kanten op. Een van de dingen waar ze over klaagden, was het gestuiter. We keken dus naar manieren om dat aan te pakken. Je kunt met de rijhoogte en stijfheid spelen en dat lijkt allemaal effectief te zijn. Ze probeerden ook gewoon de balans af te stemmen. Hoe is de auto in langzame bochten, hoe voelt de auto in de snelle bochten? De balans die we in die sessie [VT2] hadden, was waarschijnlijk niet zo goed als in VT2. Vanaf dat moment begonnen we terug te keren naar de richting die we hadden bij aankomst."

Op basis daarvan kan Mercedes dus weer lessen trekken en die inzetten in de komende races, al ging het in Jeddah niet per se om problemen met de afstelling. "We kunnen naar de algemene performance van beide auto's kijken, maar de beperkingen die we in de kwalificatie en race hadden, waren over het algemeen hetzelfde voor beide coureurs", licht Shovlin toe. "Dat geeft dus aan dat het niet om een klein verschil gaat. Het gaat dan niet om een beetje camber of vering. Het gaat dan om iets fundamentelers dat we moeten onderzoeken en zien te begrijpen."

Verontrustend

Een van de problemen waar Mercedes dus mee aan de slag moet, is het gebrek aan snelheid in de snelle bochten. Daar zijn volgens de trackside engineering director meerdere redenen voor. "Een daarvan was dat de balans niet geweldig was", legt Shovlin uit. "In de hele snelle bochten zijn de muren niet ver van je verwijderd. Daar wil een coureur veel vertrouwen hebben en het gebeurde redelijk vaak dat we een moment van overstuur hadden als ze echt op de banden leunden. Je kunt je goed voorstellen hoe verontrustend dat is voor de coureurs. Dat was een factor in de kwalificatie en de race. In de kwalificatie hadden we ook een probleem met het gestuiter. Dat was in de race weer minder het geval omdat er meer brandstof in de auto zit en je wat langzamer gaat. Dat leek het wat te verminderen, waardoor het niet zo'n probleem was."

"Het grootste probleem was dat we niet echt genoeg grip hadden", voegt Shovlin toe. "Dat is ook een van de dingen waar we deze week hard aan werken omdat Melbourne bochten van dezelfde aard heeft. We verzetten dus veel werk om te proberen te begrijpen waarom we niet zo veel grip leken te hebben als onze naaste concurrenten.''