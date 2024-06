Mercedes F1 geeft toe: "Een 'hoe konden we zo dom zijn'-moment"

De komst van de grondeffect-regels ging voor het Formule 1-team van Mercedes gepaard met mindere resultaten. De huidige reglementencyclus begon in 2022 en sindsdien werd nog maar een Grand Prix gewonnen. Vorig seizoen bleef de teller zelfs op nul staan, iets wat sinds 2011 niet was gebeurd. Het chagrijn zat er goed in bij de formatie uit Brackley. Dit seizoen hoopte Mercedes weer vooraan mee te doen, maar opnieuw begon het team niet goed. George Russell en Lewis Hamilton hadden de grootste moeite met de W15 en podiumplaatsen en zeges waren uit zicht.

Na een update in Monaco was het team in Canada verrassend goed. Russell pakte de pole en werd een dag later derde, waar volgens de coureur nog meer in had gezeten. Het laat wel zien dat de weg omhoog is ingezet. Technisch directeur James Allison erkent dat het ontwerpteam tot die tijd de focus op het aanpakken van de verkeerde problemen had gelegd. "We waren bezig met dingen waar de auto wel beter van werd, maar de fundamentele problemen pakten we niet aan", onthult de Brit in de Beyond the Grid-podcast.

Het hele seizoen werd er geklaagd over de balans, iets wat volgens Allison met de laatste updates nu wel opgelost is. "De balans in de langzamere bochten en in de medium- tot hogesnelheidsbochten is nu goed", vertelt de ingenieur. "Het zorgt ervoor dat de coureur de voorkant en de achterkant in zulke bochten kan vertrouwen en dat hij de auto kan vertrouwen vanaf het moment dat hij de rem indrukt, wanneer hij zich bij de apex bevindt en als hij de bocht uitrijdt. Balans is cruciaal voor een coureur. Hij moet weten of er onder- of overstuur is en dat de auto het pad volgt die hij voor ogen heeft."

Een van de belangrijkste updates is de nieuwe voorvleugel. Begin dit seizoen kwam Mercedes met een experimentele op de proppen, maar die werkte niet naar behoren. Er is op een meer traditionele versie overgestapt en dat werpt nu zijn vruchten af. Allison kwam met het team op het idee van de nieuwe voorvleugel en dat was voor hem een bijzonder moment. "Dit was een 'hoe konden we zo dom zijn'-moment. We zagen nu pas dit pad, dit hadden we veel eerder moeten zien."