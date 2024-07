Mercedes F1-deal met Adidas: Komen Wolff en Red Bull-CEO elkaar tegen?

Recentelijk liet Adidas-baas Björn Gulden zich al positief uit over de Formule 1, wat in zijn optiek een 'sterk groeiende' sport is, 'ook onder de jongere generatie'. In gesprek met het Duitse Bild liet hij ook al weten dat er contact is gezocht met Formule 1-teams om een gat te vullen dat is achtergelaten door de overstap van het Duitse voetbalteam naar Nike. "We zijn in gesprek met meerdere teams. De meeste F1-contracten lopen tot en met 2026, dus ik hoop dat we tot een overeenkomst kunnen komen", aldus Gulden.

Het heeft er nu alle schijn van dat er inderdaad een overeenkomst is bereikt. Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, weet namelijk te melden dat Adidas vanaf komend seizoen de officiële leverancier zal zijn van Mercedes F1. De eerste schetsen van de teamkleding zou al naar de top van Mercedes zijn gestuurd. Zij kennen Gulden nog van zijn tijd bij Puma en nu komt er dus weer een samenwerking tussen de twee partijen.

De twee grote Duitse merken lijken een goede match te zijn voor elkaar, al zorgt deze samenwerking wel voor een saillant detail. Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff maakt namelijk sinds mei deel uit van de raad van toezicht van Adidas. Dat betekent dus dat Mercedes-teambaas Toto Wolff door die samenwerking te maken krijgt met Mintzlaff, met wie hij geen bijzonder goede relatie geniet. In mei haalde Mintzlaff namelijk publiekelijk uit naar Wolff, die flirtte met het idee van het overnemen van Max Verstappen van Red Bull Racing. Daar was Mintzlaff niet van gediend: "Het heeft ook met respect te maken, als je steeds maar weer over het personeel van andere teams praat. Dat hoort niet", zei hij in Bild am Sonntag.

Inzicht in details van de deal

De band tussen Mintzlaff en Wolff zal er waarschijnlijk niet veel beter op zijn geworden, aangezien onlangs ook Mercedes-baas Ola Källenius zich uitliet over een mogelijke toekomst van Verstappen bij zijn F1-team. "Hij zou er goed uitzien in zilver, of niet dan?", aldus Källenius. In Spielberg gaf Wolff aan dat hij sindsdien niet met Mintzlaff heeft gesproken of hem heeft ontmoet. Naar eigen zeggen zou hij in de toekomst wel nog willen spreken met de Red Bull CEO.

Zodoende lijkt er in ieder geval een basis te zijn voor gesprekken, die in het verleden al eens hebben plaatsgevonden tussen de twee partijen. "In het begin dacht ik dat Mintzlaff, die ook de neiging heeft om krachtige taal te gebruiken, was binnengehaald omdat hij dit bedrijf bij wijze van spreken met ijzeren vuist kan leiden. Zoals de zaken zich sinds begin dit jaar hebben ontwikkeld, worden beslissingen elders genomen. Ik denk dat ze wilden dat het Horner-verhaal zou worden afgehandeld zoals het hoort, en dat is niet gebeurd", verwijst hij naar het onderzoek dat liep naar de Red Bull-teambaas na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

Uiteindelijk is het onwaarschijnlijk dat Wolff en Mintzlaff elkaar snel zullen spreken, ook na de Adidas-deal. De raad van toezicht is immers niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Overlappingen met andere industrieën zijn ook gebruikelijk: topmanagers van onder andere SAP en Bertelsmann zitten in het bestuur van Adidas en met ex-Daimler commissaris Bodo Uebber is er zelfs iemand met een Mercedes- en Formule 1-verleden. Toch blijft wel een pikant detail staan: het zestienkoppige comité, inclusief de Red Bull-CEO, krijgt wel inzicht in de details van het contract en dus wat de deal met Mercedes precies heeft gekost.

Ook is duidelijk dat de samenwerking met Puma dit jaar ten einde zal komen, evenals de deal met Tommy Hilfiger. Hilfiger maakte deel uit van Mercedes door een deal met Hamilton, die na dit seizoen bij het team vertrekt om in 2025 de overstap te maken naar Ferrari. Zijn fashionpartner zal hem echter niet volgen naar het team uit Maranello. "Om eerlijk te zijn weet ik niet wat het team van plan is, maar Ferrari heeft zijn eigen dingen. Daarom gaan ze niet mee naar Ferrari", laat Hamilton in gesprek met Motorsport-Total.com weten.