Mercedes: F1-bolide voelt voor eerst in twee jaar weer als een auto

Voor Mercedes zijn de afgelopen twee jaar niet naar verwachting verlopen. Als regerend constructeurskampioenen begonnen zij aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1 met een stevig aangepast technisch reglement. Met de W13 ging het echter de verkeerde kant op, totdat in Brazilië een zege gepakt werd. Zo zag Mercedes nog potentie in de 'zeropod', maar opnieuw bleven de klachten van Lewis Hamilton en George Russell binnenstromen. Zo zat bijvoorbeeld de cockpit te ver naar voren terwijl de balans in de auto ook onvoorspelbaar was. Voor 2024 slaat het team echter een andere weg in, in de hoop weer de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull Racing.

De eerste tekenen zijn ook positief, zo laat teambaas Toto Wolff tegenover The Daily Telegraph weten op basis van de bevindingen van simulatorcoureur Anthony Davidson. "Hij reed in Melbourne [in de simulator] en zei: 'De auto voelt voor het eerst in twee jaar als een auto aan'. Natuurlijk zou ik dit graag willen correleren met wat we op de baan zien, maar we hebben de afgelopen twee jaar gezien dat dat niet altijd het geval is."

Na het seizoen 2023 stelde Wolff dat Mercedes de 'Mount Everest' moet beklimmen om de problemen te boven te komen voor het nieuwe seizoen. Zijn team is het bovendien naar eigen zeggen verschuldigd aan Lewis Hamilton en George Russell - die allebei bijtekenden tot en met 2025 - om tot het uiterste te gaan bij de ontwikkeling van de W15. "We moeten altijd geloven dat het mogelijk is", stelt Wolff. "Je kunt niet aan het seizoen beginnen met een mentaliteit van 'dit gaat onmogelijk worden'. We zagen vorig jaar wat voor enorme stap McLaren zette met één upgrade. We hebben een tweejarige deal getekend met Lewis, we zijn het hem, George en het gehele team verschuldigd om alle focus op 2024 en 2025 te leggen. Ik denk dat het mogelijk is."

In de hoop een stap vooruit te zetten beperkt Wolff zich echter niet alleen tot verbeteringen aan de auto zelf, maar ook aan procedures eromheen, waaronder de pitstops. Volgens de teambaas zullen de pitstops van Mercedes dit jaar 'heel anders' zijn. "Ik denk dat we de regels, die een paar jaar geleden zijn vastgelegd, zeer conservatief hebben geïnterpreteerd. We zien dat andere teams het anders aanpakken. Dus let maar op. Ik denk dat het heel anders wordt."