Aan het begin van de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen in Bahrein werd er hardop gesproken over podiumkansen voor Mercedes. De derde plek van George Russell in de kwalificatie gaf daar ook voldoende aanleiding voor, maar in de race lukte het niet om die verwachtingen waar te maken. Russell viel terug naar de vijfde stek, teamgenoot Lewis Hamilton hield de schade met de zevende plek nog aardig beperkt. Teamchef Toto Wolff legt na de race uit dat er problemen met het koelen van de motor waren.

"De wintertest was goed verlopen en de resultaten op donderdag en vrijdag gaven ons veel vertrouwen. De auto was stabiel, wat de coureurs heel fijn vonden", begint de Oostenrijker na een vraag van Motorsport.com over de ietwat tegenvallende prestaties. "We begonnen de race op de zachte band en alles verliep volgens plan. Jammer genoeg moesten we daarna de motor verder terugzetten dan we hadden verwacht. We weten nog niet waarom dat nodig was." Naast het fabrieksteam kampte een klantenteam met hetzelfde euvel. "Williams had dat ook, maar [de andere klantenteams] Aston Martin en McLaren weer niet. Dat was heel onverwacht", verzucht Wolff.

Het probleem bracht ook tijdverlies met zich mee. Door de koelingsproblematiek en de batterijproblemen waarmee Mercedes kampte, verloor het team volgens Wolff ongeveer een halve seconde per ronde. "Als je de motor terugzet, dan verlies je al twee of drie tienden. Tel daarbij het lift and coast op, wat we moesten doen, en dan zie je dat we vijf à zes tienden verloren", rekent de topman. "We konden dus niet alles uit de auto halen. Het was dus niet zo heel leuk." De oververhittingsproblemen waren volgens Wolff ook vrij groot: "Soms was de motor niet een paar graden te warm, maar meer dan tien graden meer dan dat het moet zijn."

Probleem vooral bij Mercedes

De problemen met het koelen van de motor zijn volgens Wolff vooral iets waar Mercedes mee worstelt. "Volgens mij zaten we zelfs aan het begin - toen er nog geen dirty air was - al over de limiet. We weten niet hoe dat komt, want we hebben dezelfde koelingsgaten in de auto als tijdens de long runs van de afgelopen dagen. Ik denk niet dat andere teams zoveel koeling hebben als wij, dus ik denk dat dit vooral een probleem van ons is."