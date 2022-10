Mercedes: Hebben met F1-auto 2022 op verkeerde paard gewed

De afgelopen jaren reeg Mercedes de successen aaneen in de Formule 1. Sinds 2012 werd er ieder jaar minimaal één race gewonnen en tussen 2014 en 2021 werden 15 van de 16 beschikbare wereldtitels gewonnen, maar in 2022 is alles anders. Met nog maar vier races voor de boeg staat de formatie van teambaas Toto Wolff nog altijd droog als het gaat om overwinningen, waardoor de reeks van tien opeenvolgende seizoenen met een zege ten einde dreigt te komen. Dat is te danken aan de wisselvallig presterende W13, zeker de eerste helft van het seizoen was problematisch voor de voormalig kampioenenformatie.

Volgens teambaas Mike Elliott heeft Mercedes de afgelopen winter één fout gemaakt in de ontwikkeling van de W13. "We zijn best voorzichtig geweest met het uitleggen wat we hebben gevonden, maar als ik terugkijk naar het besluit dat we afgelopen winter hebben genomen, dan hebben we één fout gemaakt", vertelt Elliott, die stelt dat de ontwerpfout vorig jaar al werd gemaakt. "Als we door waren gegaan op het pad dat we eerder hadden ingeslagen, dan hadden we mogelijk in een veel betere positie gezeten. Als je het seizoen bekijkt als een soort kalender, dan hebben we de fout voor de start van het jaar al gemaakt."

Bouncing overheerste alle andere problemen Mercedes

Elliott wil verder niet ingaan op welke fout Mercedes afgelopen winter heeft gemaakt, maar tegelijkertijd benadrukt hij dat dit geen verband heeft met de problemen die het team had met bouncing. In de eerste fase van het seizoen stuiterde de W13 behoorlijk op de rechte stukken. Dat had een nadelig effect op de prestaties van de auto, maar zorgde er volgens Elliott bovendien ook voor dat andere problemen niet direct werden opgemerkt. "De bouncing die we eerder in het jaar hebben gezien, was iets wat geen van de teams echt hadden verwacht. Ik denk dat iedereen er deze winter last van heeft gehad", zegt Elliott.

"Sommigen kregen er eerder grip op dan anderen. En ik denk dat we de andere problemen van de auto niet konden zien door bouncing. Dat overheerste alles. En toen we dat in Barcelona de baas werden, hadden we een pakket dat een significant verschil maakte. We dachten toen 'we hebben het nu, we gaan de goede kant op'. Maar in de daaropvolgende races struikelden we weer. Je pelt een laag van de ui en dan vind je een ander probleem. Dat was het probleem dat we deze winter in de auto hadden ingebakken. Sindsdien hebben we verschillende stappen gezet om de goede kant op te gaan, maar we hebben de winter nodig om dat echt ongedaan te maken."

Mercedes blikt terug op de Grand Prix van Japan