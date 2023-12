Het ging aan het einde van het Formule 1-seizoen van 2023 veel over de samenwerkingen tussen de teams. Het grote discussiepunt op dat gebied was de relatie tussen AlphaTauri en Red Bull Racing, waar verschillende concurrenten vraagtekens bij plaatsten. De zorgen speelden op nadat eerstgenoemde team in de laatste races ineens een stap naar voren zette, maar de FIA heeft uitgebreid onderzoek gedaan en bevestigd dat er niets ontoelaatbaars plaatsvond. Het werd verder aangewakkerd door het feit dat AlphaTauri sinds dit jaar ook de windtunnel van Red Bull gebruikt, iets wat Aston Martin Racing en Mercedes ook deden tot het moment dat de tunnel van Aston Martin klaar was voor gebruik. Na een vraag van Motorsport.com verklaart performance directeur van de Engelse formatie Tim McCullough hoe men er tijdens die samenwerking voor zorgde dat het binnen de regels bleef. "Het was zo dat de ene kant dichtging en de ander open. Andere toegangsdeuren en andere mensen die de sessies uitvoerden", vertelt de topman.

Door het compleet afschermen van de sessies door de teams probeerde McCullough te voldoen aan de regels van de FIA. "Ze zijn heel strikt, doen heel veel inspecties enzovoort", aldus de technicus. "Dominic Harlow [hoofd van het F1-auditteam van de FIA] gaat naar de teams en bezoekt ze." De samenwerking tussen Aston Martin en Mercedes verliep volgens de 48-jarige ingenieur goed en hij gaat er dan ook vanuit dat alles volgens de regels verliep. "We hadden een heel robuuste relatie op het gebied van vertrouwelijkheid. Het werk van de FIA is om dat te controleren."

Ondanks dat er dus vraagtekens zijn over de samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri denkt McCullough niet dat er grenzen overschreden zijn door die twee teams. "De regels zijn de afgelopen jaren veranderd. Misschien hebben zij - door de manier waarop de twee teams nu werken - er binnen de regels niet genoeg uit gehaald. De FIA kan altijd vragen om alles te mogen bekijken. Je moet volledig transparant zijn als de FIA langskomt en alles inspecteert. Ze doen veel inspecties", noemt de Brit, die daarmee ook zegt erop te vertrouwen dat de FIA de samenwerking tussen AlphaTauri en Red Bull streng bekijkt. Zelf ziet hij ook weinig om zich zorgen over te maken. "Van buitenaf lijkt het erop dat AlphaTauri zijn eigen aerodynamische ontwikkelingsfilosofie heeft."