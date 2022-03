Hamilton: Mercedes F1 heeft veel grotere problemen dan vorig jaar

Tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein maakte Mercedes geen grootse indruk met de W13, maar velen in de paddock verwachtten dat het team – zoals de afgelopen jaren vaker gebeurde – verstoppertje speelde. Hoewel er na de eerste twee vrije trainingen in Bahrein ook nog geen conclusies kunnen worden getrokken, lijkt dat in 2022 niet helemaal het geval. George Russell heeft de dag weliswaar met de vierde tijd afgesloten op een ruime halve seconde van snelste man Max Verstappen, maar reden tot gejuich in de pitbox van Mercedes was dat allerminst.

“Dat is slechts één ronde, ik denk dat je daar niet al te veel uit mag aflezen”, luidt de conclusie van Russell na de tweede oefensessie in Bahrein. Als hij naar de long runs kijkt, ziet hij een verontrustender beeld. “De snelheid met meer brandstof is denk ik representatiever en daarin waren we consistent meer dan een seconde langzamer dan onze rivalen. Ik moet dieper in de data duiken om te zien of daar misschien een reden voor is, maar we zijn op dit moment niet super tevreden over de auto. We hebben nog wat werk te doen, maar als er een team is dat dit kan, dan zijn wij het.”

Potentie benutten wil maar niet lukken

Afgaande op de vrijdag ziet Russell dat Red Bull Racing en Ferrari in ieder geval een voorsprong hebben op Mercedes, terwijl AlphaTauri en Alfa Romeo op gelijke hoogte staan en mogelijk zelfs iets sneller zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen potentie zit in de W13, want de van Williams overgekomen Brit denkt dat er wel degelijk meer snelheid uit de auto te halen valt. Het enige probleem op dit moment is dat het team kampt met hardnekkige porpoising-problemen. Iedere verandering die dat moet oplossen, lijkt niet te werken.

“Het stond vandaag zeker meer wind dan vorige week en voor mijn gevoel heeft dat ons verrast. Maar er zijn zoveel veranderingen: we rijden op een ander moment van de dag, we proberen veel dingen met de auto om de prestaties te verbeteren. Er zijn dus veel factoren die we moeten afwegen”, vervolgt Russell. “We doen er momenteel echt alles aan om de potentie eruit te halen waarvan we denken dat die er is, maar we hebben moeite om dat voor elkaar te krijgen. Bij alles wat we proberen zetten we één stap vooruit, maar ook twee achteruit. Er is altijd een beperking, dus dit gaat tijd kosten.”

Diezelfde conclusie trekt Lewis Hamilton na de openingsdag in Bahrein. De zevenvoudig wereldkampioen klokte de negende tijd in VT2 en eindigde daarmee tussen Haas-coureurs Mick Schumacher en Kevin Magnussen. “In het verleden hebben we kleine problemen gehad, zeker in vergelijking met dit jaar. De problemen waren toen veel kleiner. We staan dit jaar voor veel grotere problemen”, analyseert Hamilton. “En alles wat we doen om de problemen op te lossen, lijkt niet echt iets te veranderen. Het lijkt er dus op dat er op de langere termijn een oplossing gaat komen, niet op korte termijn.”