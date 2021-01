Mercedes legt veranderingen F1 2021 uit: "Ingrijpender dan gedacht"

Door de coronapandemie is de nieuwe F1-regelgeving met het grondeffect als voornaamste ingreep een jaartje uitgesteld. Dit jaar blijven teams de chassis' uit 2020 gebruiken en kunnen ze voortborduren op de ingeslagen weg. Toch gaat er wel degelijk iets op de schop. Om het beginnen is het veelbesproken DAS-systeem, waarmee Mercedes vorig jaar de stand ('toe') van de voorwielen kon aanpassen, verboden. "We moeten inderdaad afscheid nemen van een goede vriend uit 2020, ons DAS-systeem. Dat is erg jammer voor ons moet ik zeggen, we hebben daar veel voordeel van gehad op uiteenlopende circuits. We zijn wel teleurgesteld dat het systeem nu niet meer toegestaan is, maar dat zijn nou eenmaal de regels. Dit jaar zullen we net als alle andere teams met een conventioneel stuursysteem rijden", legt Allison uit.

In slechtste geval terug naar rondetijden van 2019

De Brit bevestigt tussen neus en lippen door ook dat de nieuwe Mercedes de naam W12 meekrijgt. Mercedes ziet het als een nieuwe auto en kiest in tegenstelling tot Red Bull dus niet voor het toevoegen van de letter B aan de 2020-naam. Dat klinkt als een nietszeggend detail, maar is het niet. Het past namelijk bij bredere opvattingen binnen Mercedes: het reglement is niet stabiel, de veranderingen die er zijn, zijn ingrijpender dan door velen gedacht. "Laat je niet misleiden door alle mensen die zeggen '2021 wordt gewoon een voortzetting van 2020'. De regels voor dit jaar zijn echt wel anders. Wij hebben in de afgelopen weken al heel veel werk verricht, op verschillende terreinen, en hopen dat het genoeg gaat zijn om succesvol te blijven."

Bekijk ook alle technische veranderingen voor 2021 op een rij: Tech: Nieuwe vloer in F1, wat betekent het voor Red Bull en Mercedes?

Waar Allison praat over verschillende terreinen stipt hij feilloos alle veranderingen aan die Motorsport.com eerder al eens uit de doeken heeft gedaan. Het gaat vooral om veranderingen aan de vloer. Zo is in het gedeelte voor de achterwielen een diagonale inkeping gekomen om ietwat aan downforce te verliezen. "Dat ontbrekende stukje van de vloer lijkt misschien niet zo ingrijpend, maar die verandering kan op zichzelf al een seconde per ronde kosten." En dat is nog niet alles. Zo mogen de inlaten van de diffuser dit jaar minder lang zijn dan voorheen en zijn sleuven in de verdere vloersectie, om de luchtstroom goed af te bakenen, ook verboden. "Al die factoren bij elkaar opgeteld kunnen teams, in de meest pure vorm, terugwerpen naar de rondetijden van 2019. Het is voor ons een grote uitdaging gebleken om in de voorbije weken of eigenlijk in de voorbije maanden zoveel mogelijk van die verloren snelheid terug te winnen."

Ook motorisch is de foutmarge klein

Mercedes kennende is dat wel aardig gelukt, al wil Allison niet te hoog van de toren blazen. "In deze fase van het jaar weet niemand waar we staan. Je voelt een soort mix van angst en enthousiasme in afwachting van het moment waarop we ontdekken of al het werk goed genoeg is om nog een jaar vooraan mee te doen." Die twijfel rust naast al het bovenstaande ook nog op de motorische doorontwikkeling. "Ja, daarvoor is er ook meer spanning dan voorheen. In het verleden had je steeds drie momenten waarop je een motorische upgrade kon introduceren. Maar sinds afgelopen jaar heeft iedere motorleverancier er maar eentje, voorafgaand aan het seizoen. Je kunt je eigenlijk geen fout meer veroorloven, terwijl je wel alle verbeteringen in die ene upgrade moet stoppen. We hebben echt maar één kans om het goed te doen."

VIDEO: Hoe hebben Mercedes en Red Bull de auto's in 2020 doorontwikkeld?